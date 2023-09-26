Одноклубники Джейдона Санчо призвали его извиниться перед Тен Хагом

Некоторые одноклубники Джейдона Санчо призвали игрока извиниться перед главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом, сообщает британское издание Mirror.

Речь идет о Маркусе Решфорде, Гарри Магуаере и Люке Шоу. Они хотят, чтобы он пожертвовал своей гордостью и извинился перед голландским специалистом. Тогда он сможет помочь команде в ближайших матчах.

Источник отмечает, что Эрик тен Хаг усиливает давление на 23-летнего правого вингера. Теперь, кроме отстранения от состава, ему запрещено посещать любые мероприятия, связанные с первой командой. Сейчас Джейдон тренируется с молодежкой «Юнайтед».