Одноклубники Джейдона Санчо призвали его извиниться перед Тен Хагом
Это единственный шанс для англичанина вернуться в состав «Манчестер Юнайтед»
Некоторые одноклубники Джейдона Санчо призвали игрока извиниться перед главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом, сообщает британское издание Mirror.
Речь идет о Маркусе Решфорде, Гарри Магуаере и Люке Шоу. Они хотят, чтобы он пожертвовал своей гордостью и извинился перед голландским специалистом. Тогда он сможет помочь команде в ближайших матчах.
Источник отмечает, что Эрик тен Хаг усиливает давление на 23-летнего правого вингера. Теперь, кроме отстранения от состава, ему запрещено посещать любые мероприятия, связанные с первой командой. Сейчас Джейдон тренируется с молодежкой «Юнайтед».
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