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  4. Одноклубники Джейдона Санчо призвали его извиниться перед Тен Хагом
Англия
26 сентября 2023, 14:14 |
231
2

Одноклубники Джейдона Санчо призвали его извиниться перед Тен Хагом

Это единственный шанс для англичанина вернуться в состав «Манчестер Юнайтед»

26 сентября 2023, 14:14 |
231
2
Одноклубники Джейдона Санчо призвали его извиниться перед Тен Хагом
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

Некоторые одноклубники Джейдона Санчо призвали игрока извиниться перед главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом, сообщает британское издание Mirror.

Речь идет о Маркусе Решфорде, Гарри Магуаере и Люке Шоу. Они хотят, чтобы он пожертвовал своей гордостью и извинился перед голландским специалистом. Тогда он сможет помочь команде в ближайших матчах.

Источник отмечает, что Эрик тен Хаг усиливает давление на 23-летнего правого вингера. Теперь, кроме отстранения от состава, ему запрещено посещать любые мероприятия, связанные с первой командой. Сейчас Джейдон тренируется с молодежкой «Юнайтед».

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Джейдон Санчо Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Люк Шоу Гарри Магуайр Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник The Mirror
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Комментарии 2
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vitaha33
Хто такий тен хаг? Він посрався з Роналду, тепер Ентоні і Санчо
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+1
Перець
В команді намічається якась секта 
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0
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