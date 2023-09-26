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  4. ФЕДЕЦКИЙ: «Я считаю, что в матче с Рухом Ракицкий не наиграл на удаление»
Украина. Премьер лига
26 сентября 2023, 13:22 |
294
1

ФЕДЕЦКИЙ: «Я считаю, что в матче с Рухом Ракицкий не наиграл на удаление»

Бывший игрок «Шахтера» прокомментировал момент с удаление Ракицкого в прошлом матче

26 сентября 2023, 13:22 |
294
1
ФЕДЕЦКИЙ: «Я считаю, что в матче с Рухом Ракицкий не наиграл на удаление»
ФК Рух Львов

Бывший защитник «Шахтера» Артем Федецкий рассказал, что не считает красную карточку, которую получил защитник «горняков» Ярослав Ракицкий в прошлом матче 8-го тура УПЛ с «Рухом» (1:1) заслуженной.

«Я считаю, что в матче со львовянами Ярослав Ракицкий не наиграл на красную карточку, он не действовал чрезмерно грубо. Футбол – это контактный вид спорта и такие силовые моменты всегда были нормой

Не думаю, что хоть какой-то тренер в УПЛ давал бы руководство своим защитникам играть жестоко против соперника и сознательно идти на грубые нарушения правил», – сказал Федецкий.

После восьми сыгранных туров донецкий «Шахтер» лидирует в УПЛ с 18 зачетными баллами.

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Артем Федецкий Ярослав Ракицкий Шахтер Донецк Рух Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух - Шахтер
Источник УПЛ-ТВ
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Alexx
Кожен вважає як хоче але є рекомендації фіфа
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