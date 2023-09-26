Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр Ковляр выступил в квалификации Лиги чемпионов
Другие новости
26 сентября 2023, 12:30 |
217
0

Александр Ковляр выступил в квалификации Лиги чемпионов

Украинский защитник набрал 14 очков и отдал 7 передач

26 сентября 2023, 12:30 |
217
0
Александр Ковляр выступил в квалификации Лиги чемпионов
ФБУ. Александр Ковляр

21-летний разыгрывающий сборной Украины Александр Ковляр сыграл в матче 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов.

Украинский защитник, выступающий в составе эстонского «Калева», уступил шведскому «Норчеппингу» – 78:82.

Александр Ковляр вышел в стартовом составе своей команды, отыграл 28 минут, набрал 14 очков (6/10 двухочковых, 0/4 трехочковых, 2/4 штрафных), собрал 3 подбора, отдал 7 передач, сделал 1 перехват при 2 потерях и заработал 4 фола.

«Калев» упустил шансы на продолжение борьбы и выход в основную часть Лиги чемпионов в сезоне 2023/24.

Ранее Александр Ковляр стал лучшим скорером и ассистентом олимпийской преквалификации.

По теме:
Бобров вошел в топ-3 по количеству ассистов в сборной
ВИДЕО. Лучшие моменты сборной Украины в пре-квалификации ОИ-2024
Ковляр – лучший скорер и ассистент олимпийской пре-квалификации
Александр Ковляр БК Норчеппинг Долфинс Лига чемпионов по баскетболу БК Калев-Крамо Таллинн
Источник Федерация баскетбола Украины
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Топ-5 воспитанников Шахтера, так и не сыгравших ни матча за первую команду
Футбол | 26 сентября 2023, 08:15 2
Топ-5 воспитанников Шахтера, так и не сыгравших ни матча за первую команду
Топ-5 воспитанников Шахтера, так и не сыгравших ни матча за первую команду

Мини-рейтинг из действующих футболистов, каждый из которых сейчас, пожалуй, пригодился бы «горнякам»

Спортинг обыграл Риу Аве и вышел в лидеры чемпионата Португалии
Футбол | 26 сентября 2023, 00:39 0
Спортинг обыграл Риу Аве и вышел в лидеры чемпионата Португалии
Спортинг обыграл Риу Аве и вышел в лидеры чемпионата Португалии

После 6 туров команда из Лиссабона набрала 16 очков из 18 возможных

Забудьте о Кейне, на старте Бундеслиги королем стал Серу Гирасси
Футбол | 25.09.2023, 14:17
Забудьте о Кейне, на старте Бундеслиги королем стал Серу Гирасси
Забудьте о Кейне, на старте Бундеслиги королем стал Серу Гирасси
Неймар рассматривает возможность своего ухода из Саудовской Аравии
Футбол | 25.09.2023, 19:41
Неймар рассматривает возможность своего ухода из Саудовской Аравии
Неймар рассматривает возможность своего ухода из Саудовской Аравии
Милевский в больнице, Цыганык и Коломойский, Ребров назвал состав сборной
Другие виды | 26.09.2023, 06:13
Милевский в больнице, Цыганык и Коломойский, Ребров назвал состав сборной
Милевский в больнице, Цыганык и Коломойский, Ребров назвал состав сборной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик забивает, Забарный, Миколенко, Цыганков привозят, Мудрик создает
Довбик забивает, Забарный, Миколенко, Цыганков привозят, Мудрик создает
25.09.2023, 17:17 2
Футбол
ВИДЕО. Анатолий Трубин отразил пенальти в матче за Бенфику
ВИДЕО. Анатолий Трубин отразил пенальти в матче за Бенфику
24.09.2023, 21:47 2
Футбол
Ярослава МАГУЧИХ: «Для нас Бубки больше не существует»
Ярослава МАГУЧИХ: «Для нас Бубки больше не существует»
25.09.2023, 14:41 8
Другие виды
Чжан Чжилей бросил вызов Фьюри после победы над Джо Джойсом
Чжан Чжилей бросил вызов Фьюри после победы над Джо Джойсом
24.09.2023, 10:08 2
Бокс
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
25.09.2023, 00:20 1
Волейбол
Сергей Ребров объявил состав сборной на октябрьские матчи отбора Евро-2024
Сергей Ребров объявил состав сборной на октябрьские матчи отбора Евро-2024
25.09.2023, 14:57 20
Футбол
Ахметову готовятся передать яхту ценой в 500 миллионов долларов
Ахметову готовятся передать яхту ценой в 500 миллионов долларов
24.09.2023, 17:46 35
Футбол
Эксперимент прошел успешно. Днепр-1 победил Зарю
Эксперимент прошел успешно. Днепр-1 победил Зарю
24.09.2023, 16:56 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем