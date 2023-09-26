Александр Ковляр выступил в квалификации Лиги чемпионов

21-летний разыгрывающий сборной Украины Александр Ковляр сыграл в матче 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов.

Украинский защитник, выступающий в составе эстонского «Калева», уступил шведскому «Норчеппингу» – 78:82.

Александр Ковляр вышел в стартовом составе своей команды, отыграл 28 минут, набрал 14 очков (6/10 двухочковых, 0/4 трехочковых, 2/4 штрафных), собрал 3 подбора, отдал 7 передач, сделал 1 перехват при 2 потерях и заработал 4 фола.

«Калев» упустил шансы на продолжение борьбы и выход в основную часть Лиги чемпионов в сезоне 2023/24.

Ранее Александр Ковляр стал лучшим скорером и ассистентом олимпийской преквалификации.