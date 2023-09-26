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  4. Ювентус ищет замену Полю Погба. У туринцев есть два варианта
Италия
26 сентября 2023, 12:12 |
386
0

Ювентус ищет замену Полю Погба. У туринцев есть два варианта

Итальянский клуб может усилиться Хойбьергом или Тюрамом

26 сентября 2023, 12:12 |
386
0
Ювентус ищет замену Полю Погба. У туринцев есть два варианта
Getty Images/Global Images Ukraine. Пьер-Эмиль Хойбьерг

Туринский «Ювентус» начал поиски игрока, который может заменить в полузащите француза Поля Погба, временно отстраненного из-за проваленного допинг-теста.

Возможную замену французу итальянский клуб видит в Пьере-Эмиле Хойбьерге, играющем за лондонский «Тоттенхэм». В прошлом году клуб уже интересовался датчанином.

Также туринцы рассматривают возможность подписания полузащитника французской «Ниццы» Хефрена Тюрама. Трансфер может состояться в ближайшее трансферное окно – зимой.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» прекратил платить 30-летнему Полю Погба зарплату из-за проваленного допинг-теста и готов расторгнуть контракт с игроком, если он получит длительный бан.

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Пьер-Эмиль Хойбьерг Тоттенхэм Хефрен Тюрам Ницца Ювентус Поль Погба дисквалификация трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
Источник Corriere della Sera
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