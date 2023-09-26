Ювентус ищет замену Полю Погба. У туринцев есть два варианта

Туринский «Ювентус» начал поиски игрока, который может заменить в полузащите француза Поля Погба, временно отстраненного из-за проваленного допинг-теста.

Возможную замену французу итальянский клуб видит в Пьере-Эмиле Хойбьерге, играющем за лондонский «Тоттенхэм». В прошлом году клуб уже интересовался датчанином.

Также туринцы рассматривают возможность подписания полузащитника французской «Ниццы» Хефрена Тюрама. Трансфер может состояться в ближайшее трансферное окно – зимой.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» прекратил платить 30-летнему Полю Погба зарплату из-за проваленного допинг-теста и готов расторгнуть контракт с игроком, если он получит длительный бан.