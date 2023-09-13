Ювентус прекратил платить Погба зарплату из-за проваленного допинг-теста

«Ювентус» прекратил платить своему полузащитнику Полю Погба зарплату из-за проваленного допинг-теста.

30-летний игрок «Ювентуса» сдал положительную допинг-пробу на тестостерон, за что ему грозит отстранение от футбола на срок до четырех лет. Чемпион мира в составе сборной Франции временно дисквалифицирован Национальным антидопинговым трибуналом Италии.

Как сообщает источник, «Ювентус» перестал платить французу зарплату, поскольку из-за дисквалификации он не может тренироваться с командой. Устав Серии А разрешает не платить зарплату, если футболист отстранен.

Также «Ювентус» сможет расторгнуть контракт с Погба, если суд признает его виновным. Если рассчитанное до 2026 года соглашение будет расторгнуто, туринцы смогут сэкономить около 30 миллионов евро.