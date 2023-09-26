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Кубок Украины
26 сентября 2023, 11:16 |
167
0

Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Мы дадим хороший бой»

Главный тренер «Вереса» рассказал о подготовке к игре с «Шахтером»

26 сентября 2023, 11:16 |
167
0
Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Мы дадим хороший бой»
НК Верес. Сергей Лавриненко

Главный тренер «Вереса» Сергей Лавриненко рассказал о подготовке к игре 1/8 финала Кубка Украины с донецким «Шахтером»:

«Сейчас у наш очень короткие паузы между матчами. Поэтому нужно правильно распределить нагрузку. За два дня как-то натренировать физические кондиции – невозможно. Но нужно качественно восстанавливаться. В таких условиях играют все. И мы их принимаем.

Конкретно к игре с «Шахтером» не готовились Андрей Близниченко, Денис Балан, Виталий Дахновский и Дмитрий Клец. Все остальные работают в общей группе.

«Шахтер» – грозный соперник. Понимаем силу этой команды. Играть с ними в открытый футбол очень трудно. У них мощная скамейка запасных, могут прибегать к ротации. У нас нет таких больших возможностей. Но мы будем биться за каждый мяч.

Мы не надеемся на подарки от «Шахтера». Соперник тоже играет на победу в каждом матче. Такие команды не могут жертвовать какими-то турнирами. Поэтому эта игра будет очень тяжелой. Но мы дадим достойный бой».

Напомним, кубковое противостояние между «Вересом» и «Шахтером» состоится уже сегодня, 26 сентября в 17:00 по киевскому времени.

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Источник ФК Верес
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