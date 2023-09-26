Воспитанник Динамо рассказал, как Суркис наказал его за драку

Воспитанник «Динамо» и экс-хавбек «Зари» Максим Казаков рассказал, почему не воспользовался своим шансом попасть в основу киевского клуба на примере истории с нарушением режима.

- История была такая. После одной из игр за дубль пошли мы с ребятами в клуб Vodka Grill на Позняках. Там у наших знакомых возник словесный конфликт с одной компанией. Мы ввязались в это и наткнулись на какого-то борца, который нам немного надавал. У меня рассечение было на лбу, а у Вадима Солдатенко сломанный нос.

На следующий день был выходной, а потом мы приехали на базу «Динамо», чтобы показаться врачу. Он нас осмотрел и сказал, что надо ехать в «Борис», потому что надо было швы накладывать.

Ну, и мы додумались поехать в больницу в экипировке «Динамо», а не в гражданской одежде. Сидим на этаже уже, ждем, пока врач нас примет. И тут на этаж заходит Игорь Михайлович с врачом и своей охраной.

Мы капюшоны натянули, а он подходит, поднимает наши подбородки и говорит: «О, ребята, привет! А что вы здесь?». Мы: «Здрасьте».

Пытались что-то на ходу придумать, но, очевидно, Суркис не очень нам поверил. Отправил нас на разговор к начальнику охраны «Динамо». Он нам сразу сказал: «Ребята, лучше сразу говорите правду, потому что все равно мы проверим и узнаем». Пришлось рассказывать, как было дело на самом деле.

- И чем эта история завершилась?

- Уже после этих событий вызвал нас Суркис себя на ковер и дал очень хорошую взбучку. Плюс оштрафовал на три зарплаты.

- Как вы покидали «Динамо»?

- У меня завершился контракт. За дубль я играть уже не мог по возрасту, а в первой команде на меня не рассчитывали. Мне тогда позвонил Шаблий и сказал, что я, Михайличенко и Леднев едем в «Зарю». Они вдвоем в аренду, а я - на контракт.