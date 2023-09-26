Александр АЛИЕВ: «Бывшая жена убила карьеру Максимюку и убила карьеру мне»

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал, почему рано закончил карьеру и кто в этом виноват.

- Ты карьеру закончил достаточно рано...

- Я думаю, что ты знаешь прекрасно, благодаря кому я закончил эту карьеру. Вот эта бывшая, видишь, она забрала все и у детей, и у меня. А сейчас ходит и просто бухает.

- Переживать сложно было?

- Первое время да, конечно. Когда я понимал, что я могу еще играть и закончил в 30 лет. Я знаю, что мог играть. Но я уже имел такую репутацию, потому что эта Татьяна, которая начала ходить по всем этим камерам и рассказывать, какой я херовый. Видишь, оно все быстро забывается. Когда у тебя шанели, мерседесы, бриллианты, часы. Это все она же просто с неба достала.

- Как происходит или как у тебя случился конец карьеры? Что это было? Это один день, одно решение, одно сообщение. Как это произошло?

- У меня пошли эти скандалы. Знаешь, я просто плюнул на все уже, на нее вообще плюнул. У меня уже не было к ней никаких, да и не было к ней высоких чувств. И она начала вот это все на камеры, что я алкоголик.

Да, у меня были непростые времена. Все думали, что я действительно алкоголик. Я выпивал, ничего не скрываю. Но то, что бью ее, убиваю, уничтожаю... Человек убил карьеру Роми Максимюку и убил карьеру мне. Просто я дурак, не знаю, куда смотрел.

Но слава Богу, что у меня есть хоть прекрасные дети. Возможно, за одно это ей можно сказать спасибо, что у меня прекрасные дети. Но она берет детей убивает. Это просто, извини меня, конченный алкоголик.

Я никогда этого не рассказывал, всегда принимал на себя удары, когда она там снимала. Я могу сделать то же самое, показать, какая она ходит по подворотням. Как она детей бросает неделями, как она их не кормит. Я же не просто так выставляю, что я готовлю что-то. Да, я получаю от этого удовольствие, но я готовлю из-за того, что ее нет. Я не могу своих детей оставить без еды. Она не обеспечивает их, она живет в моей квартире. Спит в детской, но она там не убирает, ничего не делает. Ходит бухает, неделями ее нет.

Дети это все видят, дети все знают. Для них я был, есть и останусь отцом, потому что это мои дети, это моя кровь, – сказал Алиев.

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