Александр АЛИЕВ: «Как-то раз за ночь в казино 110 тысяч долларов проиграл»
Бывший игрок «Динамо» рассказал о зарплате на протяжении карьеры и игре в казино
Бывший игрок киевского «Динамо» Александр Алиев рассказал о зарплате на протяжении карьеры и проигранных деньгах в казино:
«Да, я был долларовым миллионером. Во всех клубах у меня была одинаковая зарплата: «Динамо», «локомотив», «анжи». 100 тысяч евро я получал. В «ломотиве» было немного больше, потому что были бонусы за игры. Везде были хорошие премиальные. За 2 игры с «Валенсией» от «Динамо» 45 тысяч долларов получил.
Основную часть денег тратил на казино и на вещи. Ходил в дорогие рестораны. Я себе не отказывал ни в чем. Я не считал деньги вообще. Я прекрасно понимал все, на цены смотрел, но не считал. Я был шмоточником. И была у меня эта болезнь, игровые автоматы. Очень много денег туда ушло, было такое, что за ночь 110 тысяч долларов проиграл.
Бизнеса у меня не было. Мог бы инвестировать, но понимал, что эти деньги пропадут. У меня были большие квартиры, все по миллиону долларов. Машин у меня было 5 или 6».
Напомним, сейчас Александр Алиев проходит службу в ВСУ.
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