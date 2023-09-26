Агент вратаря Карпат – о смене гражданства: «Он взял время на размышление»
Олег Авдыш – о планах Андрея Кожухаря
Олег Авдыш, агент вратаря «Карпат» Андрея Кожухаря, прокомментировал информацию о возможной смене футбольного гражданства его клиентом.
«Это действительно правда. Андрею звонил тренер национальной сборной Молдовы Сергей Клещенко. Он лично в нем заинтересован, и уже не первый год. Мы сразу сообщили эту информацию Мирону Маркевичу и президенту «Карпат«. Клуб отреагировал нормально.
Андрей взял время на размышление. Он выступает в одном из самых амбициозных и стабильных клубов Украины. Все его мысли сейчас с «Карпатами», он хочет помочь команде выйти в УПЛ.
Поэтому вопрос смены футбольного гражданства будет отложен как минимум до зимней паузы, а то и до конца сезона. Эта тема пока не обсуждается», – сказал Авдыш.
Отметим, что 24-летний голкипер родился в Тирасполе.
Ранее Андрей Кожухарь в разговоре со Sport.ua опроверг информация об интересе к себе молдавского «Шерифа».
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