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Италия
26 сентября 2023, 05:34 | Обновлено 26 сентября 2023, 05:36
307
0

Аллегри назвал фаворитов в борьбе за Скудетто

Тренер «Ювентуса» не верит, что его команда сразится за титул

26 сентября 2023, 05:34 | Обновлено 26 сентября 2023, 05:36
307
0
Аллегри назвал фаворитов в борьбе за Скудетто
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимиліано Аллегри рассказал, какие коллективы будут вести борьбу за самые высокие места в Серии А.

«Три команды являются фаворитами в погоне за Скудетто – «Интер», «Милан» и «Наполи.

Мы боремся за четверку лучших, а также в этой борьбе есть «Аталанта», «Фиорентина», «Лацио» и «Рома».

Это будет трудный сезон, и это уже понятно. «Интер» пока заслуженно топ, но мы сосредоточены на себе и квалифицируемся в Лигу чемпионов в следующем сезоне», – сказал Аллегри.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Ювентус Массимилиано Аллегри Сассуоло чемпионат Италии по футболу Наполи Милан Интер Милан
Источник ФК Ювентус
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