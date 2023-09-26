Аллегри назвал фаворитов в борьбе за Скудетто

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимиліано Аллегри рассказал, какие коллективы будут вести борьбу за самые высокие места в Серии А.

«Три команды являются фаворитами в погоне за Скудетто – «Интер», «Милан» и «Наполи.

Мы боремся за четверку лучших, а также в этой борьбе есть «Аталанта», «Фиорентина», «Лацио» и «Рома».

Это будет трудный сезон, и это уже понятно. «Интер» пока заслуженно топ, но мы сосредоточены на себе и квалифицируемся в Лигу чемпионов в следующем сезоне», – сказал Аллегри.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А