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Германия
26 сентября 2023, 04:20 | Обновлено 26 сентября 2023, 04:30
45
0

Защитник Баварии: «Для меня все только начинается»

Франс Кретциг – о своем дебюте за команду

26 сентября 2023, 04:20 | Обновлено 26 сентября 2023, 04:30
45
0
Защитник Баварии: «Для меня все только начинается»
ФК Бавария

В субботу, 23 сентября, состоялся поединок чемпионата Германии, в котором «Бавария» победила Бохум» со счетом 7:0.

При счете 5:0 на поле вышел молодой дебютант Франс Кретциг, сменивший Альфонсо Дэвисса.

После игры Кретциг прокомментировал свой дебют.

«Я очень счастлив и горжусь тем, что дебютировал в Бундеслиге за этот большой клуб. Для меня суббота увидела, что моя мечта сбылась. Я приехал в кампус в возрасте 15 лет и хотел бы поблагодарить всех, кто сопровождал меня и помогал мне в течение последних шести лет. Особенно хочу поблагодарить Томаса Тухеля, который позволил мне осуществить эту мечту. Но я также знаю, что для меня это начинается только сейчас», – сказал Кретциг.

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Бохум Бавария чемпионат Германии по футболу Гарри Кейн РБ Лейпциг
Источник ФК Бавария
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