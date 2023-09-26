Защитник Баварии: «Для меня все только начинается»

В субботу, 23 сентября, состоялся поединок чемпионата Германии, в котором «Бавария» победила Бохум» со счетом 7:0.

При счете 5:0 на поле вышел молодой дебютант Франс Кретциг, сменивший Альфонсо Дэвисса.

После игры Кретциг прокомментировал свой дебют.

«Я очень счастлив и горжусь тем, что дебютировал в Бундеслиге за этот большой клуб. Для меня суббота увидела, что моя мечта сбылась. Я приехал в кампус в возрасте 15 лет и хотел бы поблагодарить всех, кто сопровождал меня и помогал мне в течение последних шести лет. Особенно хочу поблагодарить Томаса Тухеля, который позволил мне осуществить эту мечту. Но я также знаю, что для меня это начинается только сейчас», – сказал Кретциг.