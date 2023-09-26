Вадим МИЛЬКО: «После столкновения Цуриков не мог разговаривать»
Капитан «Колоса» рассказал о травме одноклубника
Полузащитник ковалевского «Колоса» Вадим Милько рассказал о состоянии своего одноклубника Андрея Цурикова и поделился впечатлениями от игры с «Металлистом 1925» (0:0).
– Что отмечал перед игрой ваш главный тренер Ярослав Вишняк?
– У нас была задача одержать победу в этой встрече. Я считаю, что мы провели хорошую игру. Единственное, чего нам не хватило – забитого мяча. Мы владели преимуществом на протяжении всей встречи, создавали моменты, но не хватает реализации.
– Сказывается класс игроков линии атаки?
– Здесь стоит говорить обо всех футболистах. Без забитых голов не будет побед.
– С трибуны стадиона показалось, что в этой встрече было очень много борьбы, единоборств, футболисты часто вступали в единоборства. С чем это связано?
– Да, много было борьбы. Это говорит о том, что никто не хотел проигрывать. Жаль, что тяжелую травму получил Андрей Цуриков.
– А что с ним?
– Точно не знаю, повезли ли его в клинику на обследование. После этого столкновения он даже не мог говорить. Либо лицевая кость повреждена, либо височная кость.
– Колос до последних минут шел в атаку, но вырвать победу так и не смог. Обидно?
– Конечно. Тяжело нам голы даются. Вроде бы и выход из обороны в атаку нам удается, и прессинг умело применяем, но вот забитые мячи … Будем работать над этим, – сказал Милько.
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