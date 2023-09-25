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  4. Будет операция. Цуриков не сыграет до конца года
Украина. Премьер лига
25 сентября 2023, 14:59 |
217
0

Будет операция. Цуриков не сыграет до конца года

У защитника «Колоса» сотрясение мозга и перелом кости черепа

25 сентября 2023, 14:59 |
217
0
Будет операция. Цуриков не сыграет до конца года
ФК Колос. Андрей Цуриков

Вчера защитник «Колоса» Андрей Цуриков получил тяжелую травму головы в матче УПЛ против «Металлиста 1925» (ничья 0:0). По информации телеграм-канала «Бей-Беги», у него перелом кости лицевого черепа и сотрясение головного мозга.

В ближайшие дни Цуриков перенесет операцию, после чего начнет процесс восстановления. Скорее всего, Цуриков вернется в игру уже после зимней паузы в чемпионате Украины.

В нынешнем сезоне 30-летний Цуриков провел 9 матчей за «Колос» во всех турнирах и отличился в них двумя забитыми голами.

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Андрей Цуриков Колос Ковалевка травма
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