Украина. Премьер лига25 сентября 2023, 03:34 | Обновлено 25 сентября 2023, 03:37
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Защитник Колоса получил серьезную травму во время матча с Металлистом 1925
У Андрея Цурикова может быть перелом скулы
25 сентября 2023, 03:34 | Обновлено 25 сентября 2023, 03:37
82
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Защитник «Колоса» из Ковалевки Андрей Цуриков получил серьезную травму в матче Украинской Премьер-лиги против «Металлиста 1925».
«Предварительно – очень серьезная. Перелом у него на лице скулы там, или... Как-то врач сказал, но ситуация предварительно очень непростая», – объяснил главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк.
Напомним, что «Колос» и «Днепр-1» сыграли вничью без забитых голов.
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