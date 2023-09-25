Защитник Колоса получил серьезную травму во время матча с Металлистом 1925

Защитник «Колоса» из Ковалевки Андрей Цуриков получил серьезную травму в матче Украинской Премьер-лиги против «Металлиста 1925».

«Предварительно – очень серьезная. Перелом у него на лице скулы там, или... Как-то врач сказал, но ситуация предварительно очень непростая», – объяснил главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк.

Напомним, что «Колос» и «Днепр-1» сыграли вничью без забитых голов.