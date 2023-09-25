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  4. Защитник Колоса получил серьезную травму во время матча с Металлистом 1925
Украина. Премьер лига
25 сентября 2023, 03:34 | Обновлено 25 сентября 2023, 03:37
82
0

Защитник Колоса получил серьезную травму во время матча с Металлистом 1925

У Андрея Цурикова может быть перелом скулы

25 сентября 2023, 03:34 | Обновлено 25 сентября 2023, 03:37
82
0
Защитник Колоса получил серьезную травму во время матча с Металлистом 1925
ФК Колос. Андрей Цуриков

Защитник «Колоса» из Ковалевки Андрей Цуриков получил серьезную травму в матче Украинской Премьер-лиги против «Металлиста 1925».

«Предварительно – очень серьезная. Перелом у него на лице скулы там, или... Как-то врач сказал, но ситуация предварительно очень непростая», – объяснил главный тренер «Колоса» Ярослав Вишняк.

Напомним, что «Колос» и «Днепр-1» сыграли вничью без забитых голов.

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Андрей Цуриков Колос Ковалевка Ярослав Вишняк чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига травма Металлист 1925 Колос - Металлист 1925
Источник УПЛ-ТВ
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