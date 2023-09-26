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Чемпионат Португалии
Спортинг Лиссабон
25.09.2023 22:15 – FT 2 : 0
Риу Аве
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Португалия
26 сентября 2023, 00:39 | Обновлено 26 сентября 2023, 00:55
19
0

Спортинг обыграл Риу Аве и вышел в лидеры чемпионата Португалии

После 6 туров команда из Лиссабона набрала 16 очков из 18 возможных

26 сентября 2023, 00:39 | Обновлено 26 сентября 2023, 00:55
19
0
Спортинг обыграл Риу Аве и вышел в лидеры чемпионата Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 6-го тура чемпионата Португалии «Спортинг» обыграл «Риу Аве» со счетом 2:0.

Голы у победителей в первом тайме забили Паулинью и Маркус Эдвардс.

Спортинг вышел в лидеры чемпионата Португалии. После 6 туров команда из Лиссабона набрала 16 очков из 18 возможных.

Столько же имеет Порту (16), далее идут Бенфика (15), Боавишта (13), Фамаликау (11), Брага (10).

Чемпионат Португалии

6-й тур, 25 сентября

Спортинг Лиссабон – Риу Аве – 2:0

Голы: Паулинью, 10, Маркус Эдвардс, 26

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея матча

События матча

26’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Эдвардс (Спортинг Лиссабон).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Паулинью (Спортинг Лиссабон).
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Источник Sport.ua
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