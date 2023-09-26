Спортинг обыграл Риу Аве и вышел в лидеры чемпионата Португалии

В матче 6-го тура чемпионата Португалии «Спортинг» обыграл «Риу Аве» со счетом 2:0.

Голы у победителей в первом тайме забили Паулинью и Маркус Эдвардс.

Спортинг вышел в лидеры чемпионата Португалии. После 6 туров команда из Лиссабона набрала 16 очков из 18 возможных.

Столько же имеет Порту (16), далее идут Бенфика (15), Боавишта (13), Фамаликау (11), Брага (10).

Чемпионат Португалии

6-й тур, 25 сентября

Спортинг Лиссабон – Риу Аве – 2:0

Голы: Паулинью, 10, Маркус Эдвардс, 26

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