Аль-Наср без Роналду устроил разгром в Кубке. Аль-Хиляль тоже прошел дальше
Сенегальский форвард Садио Мане реализовал пенальти за «Аль-Наср»
Команды «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» выиграли свои матчи 1/16 финала Кубка Саудовской Аравии и вышли в следующий раунд.
У команды «Аль-Наср» в поединке 1/16 финала – против команды «Охуд» – голы забили Садио Мане (с пенальти), Секо Фофана, Талиска, Айман Яхья и Аль-Наджеи.
❗️ ВИДЕО. Как Мане реализовал 11-метровый
Звездный португалец Криштиану Роналду не был включен в заявку команды «Аль-Наср» на этот матч.
В другом матче дня «Аль-Хиляль» на выезде победил Аль-Жабален (1:0). Единственный мяч забил Рубен Невеш на 64-й минуте.
А вот команда «Аль-Раед» под руководством Игора Йовичевича, экс-коуча «Шахтера», выбыла из турнира, уступив клубу «Аль-Наджма» (1:2).
Кубок Саудовской Аравии
1/16 финала, 25 сентября
- Охуд – Аль-Наср – 1:5
Голы: Михалак, 45+4 – Мане, 16 (пен), Фофана, 62, Талиска, 73, Яхья, 81, Аль-Наджеи, 86.
- Аль-Жабален – Аль-Хиляль – 0:1
Гол: Рубен Невеш, 64
- Аль-Наджма – Аль-Раед – 2:1
Голы: Барри, 11, Кариус, 13 – Эль-Беркауи, 60
- Дамак – Аль-Кайсома – 2:1
Голы: Станчу, 31, Сисей, 73 – Факихи, 77 (автогол)
Mané starts the game with a goal 🤩🦁 pic.twitter.com/mHx23wsq31— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) September 25, 2023
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