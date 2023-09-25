Аль-Наср без Роналду устроил разгром в Кубке. Аль-Хиляль тоже прошел дальше

Команды «Аль-Наср» и «Аль-Хиляль» выиграли свои матчи 1/16 финала Кубка Саудовской Аравии и вышли в следующий раунд.

У команды «Аль-Наср» в поединке 1/16 финала – против команды «Охуд» – голы забили Садио Мане (с пенальти), Секо Фофана, Талиска, Айман Яхья и Аль-Наджеи.

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Звездный португалец Криштиану Роналду не был включен в заявку команды «Аль-Наср» на этот матч.

В другом матче дня «Аль-Хиляль» на выезде победил Аль-Жабален (1:0). Единственный мяч забил Рубен Невеш на 64-й минуте.

А вот команда «Аль-Раед» под руководством Игора Йовичевича, экс-коуча «Шахтера», выбыла из турнира, уступив клубу «Аль-Наджма» (1:2).

Кубок Саудовской Аравии

1/16 финала, 25 сентября

Охуд – Аль-Наср – 1:5

Голы: Михалак, 45+4 – Мане, 16 (пен), Фофана, 62, Талиска, 73, Яхья, 81, Аль-Наджеи, 86.

Аль-Жабален – Аль-Хиляль – 0:1

Гол: Рубен Невеш, 64

Аль-Наджма – Аль-Раед – 2:1

Голы: Барри, 11, Кариус, 13 – Эль-Беркауи, 60

Дамак – Аль-Кайсома – 2:1

Голы: Станчу, 31, Сисей, 73 – Факихи, 77 (автогол)