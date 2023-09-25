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  4. ВИДЕО. Мане забил пенальти за Аль-Наср в матче Кубка Саудовской Аравии
Саудовская Аравия
25 сентября 2023, 22:03 | Обновлено 25 сентября 2023, 22:22
465
0

ВИДЕО. Мане забил пенальти за Аль-Наср в матче Кубка Саудовской Аравии

Хозяева поля затем забили ответный гол, и после первого тайма счет равный 1:1

25 сентября 2023, 22:03 | Обновлено 25 сентября 2023, 22:22
465
0
ВИДЕО. Мане забил пенальти за Аль-Наср в матче Кубка Саудовской Аравии
ФК Аль-Наср. Садио Мане

Сенегальский форвард Садио Мане забил пенальти за «Аль-Наср» в матче Кубка Саудовской Аравии.

В поединке 1/16 финала – против команды «Охуд» – Садио Мане отличился, реализовав 11-метровый на 16-й минуте игры.

Хозяева поля затем забили ответный гол, и после первого тайма счет равный – 1:1.

Звездный португалец Криштиану Роналду не включен в заявку команды «Аль-Наср» на этот матч.

ВИДЕО. Мане забил пенальти за Аль-Наср в матче Кубка Саудовской Аравии

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Источник Sport.ua
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