Сенегальский форвард Садио Мане забил пенальти за «Аль-Наср» в матче Кубка Саудовской Аравии.

В поединке 1/16 финала – против команды «Охуд» – Садио Мане отличился, реализовав 11-метровый на 16-й минуте игры.

Хозяева поля затем забили ответный гол, и после первого тайма счет равный – 1:1.

Звездный португалец Криштиану Роналду не включен в заявку команды «Аль-Наср» на этот матч.

ВИДЕО. Мане забил пенальти за Аль-Наср в матче Кубка Саудовской Аравии