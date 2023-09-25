Саудовская Аравия25 сентября 2023, 22:03 | Обновлено 25 сентября 2023, 22:22
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ВИДЕО. Мане забил пенальти за Аль-Наср в матче Кубка Саудовской Аравии
Хозяева поля затем забили ответный гол, и после первого тайма счет равный 1:1
25 сентября 2023, 22:03 | Обновлено 25 сентября 2023, 22:22
465
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Сенегальский форвард Садио Мане забил пенальти за «Аль-Наср» в матче Кубка Саудовской Аравии.
В поединке 1/16 финала – против команды «Охуд» – Садио Мане отличился, реализовав 11-метровый на 16-й минуте игры.
Хозяева поля затем забили ответный гол, и после первого тайма счет равный – 1:1.
Звездный португалец Криштиану Роналду не включен в заявку команды «Аль-Наср» на этот матч.
ВИДЕО. Мане забил пенальти за Аль-Наср в матче Кубка Саудовской Аравии
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