Кубок Украины25 сентября 2023, 21:40 |
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Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Кубка Украины Верес – Шахтер
В Ровно на стадионе «Авангард» состоится поединок 1/8 финала Кубка Украины
25 сентября 2023, 21:40 |
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Во вторник, 26 сентября, пройдет матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором сыграют «Верес» и «Шахтер».
Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард» и судить его будет арбитр из Херсона Игорь Пасхал. Начало матча в 17.00.
«Верес» – «Шахтер» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на Youtube-канале «Veres TV»
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Шахтер», за которой следите в украинской версии сайта.
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