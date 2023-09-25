Во вторник, 26 сентября, пройдет матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором сыграют «Верес» и «Шахтер».

Поединок пройдет в Ровно на стадионе «Авангард» и судить его будет арбитр из Херсона Игорь Пасхал. Начало матча в 17.00.

«Верес» – «Шахтер» . Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть на Youtube-канале «Veres TV»

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Шахтер», за которой следите в украинской версии сайта.