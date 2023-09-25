Русин заявлен в старте Сандерленда U-21 на матч с Дерби Каунти U-21
Украинец вышел на поле с первых минут за дубль «черных котов»
Сегодня, 25 сентября, проходит матч Английской Премьер-лиги-2 между «Сандерлендом U-21» и «Дерби Каунти U-21».
С первых минут матча на поле появился 24-летний нападающий Назарий Русин.
Для украинца это уже второй выход на поле за последние два дня, ведь вчера Русин дебютировал на 88-й минуте за основную команду «Сандерленда» в матче Чемпионшипа с валлийским «Кардиффом» (0:1).
Напомним, 14 сентября английский «Сандерленд» провел официальную презентацию украинского форварда Назария Русина.
За матчем, который начался в 21:00, можно наблюдать на официальном ютуб-канале «Сандерленда»:
📝 Ready to go...#SAFC | #PL2 pic.twitter.com/0DO8Wx4WaF— SAFC Academy (@AcademyOfLight) September 25, 2023
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