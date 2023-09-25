Курьезный эпизод произошел в матче 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Аль-Наср» и «Аль-Ахли» (4:3).

Сенегальский футболист «Аль-Наср» Садио Мане то ли в шутку, то ли на автопилоте начал праздновать гол с прыжка на бразильца Роберто Фирмино, игрока команды соперников.

Мане и Фирмино долго вместе выступали за Ливерпуль. Бразилец не оценил такого жеста и разочарованно отошел в сторону.

22 сентября «Аль-Наср» нанес поражение «Аль-Ахли» со счетом 4:3. У хозяев поля дубли оформили звездный португалец Криштиану Роналду и бразилец Талиска.

ВИДЕО. На автопилоте. Мане начал праздновать гол с прыжка на Фирмино