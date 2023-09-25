Суд отклонил апелляцию Коломойского. Арест и огромная сумма залога – в силе

Киевский апелляционный суд 25 сентября рассмотрел апелляцию бизнесмена Игоря Коломойского на взятие под арест.

Суд оставил без изменений меру пресечения Коломойскому, неофициальному владельцу клуба «Днепр-1» – содержание под стражей и залог в размере 3,891 млрд грн.

Ранее Коломойский получил три подозрения по финансовым махинациям в Приватбанк и находится под стражей с 3 сентября.

Подозрения вручались по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Коломойский подозревается в выводе из Приватбанка в общей сложности 15 млрд грн. Также был наложен арест на активы и имущество Коломойского.