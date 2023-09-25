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  4. Суд отклонил апелляцию Коломойского. Арест и огромная сумма залога – в силе
Украина. Премьер лига
25 сентября 2023, 20:23 | Обновлено 25 сентября 2023, 20:39
766
2

Суд отклонил апелляцию Коломойского. Арест и огромная сумма залога – в силе

Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляцию бизнесмена

25 сентября 2023, 20:23 | Обновлено 25 сентября 2023, 20:39
766
2
Суд отклонил апелляцию Коломойского. Арест и огромная сумма залога – в силе
Getty Images/Global Images Ukraine. Игорь Коломойский

Киевский апелляционный суд 25 сентября рассмотрел апелляцию бизнесмена Игоря Коломойского на взятие под арест.

Суд оставил без изменений меру пресечения Коломойскому, неофициальному владельцу клуба «Днепр-1» – содержание под стражей и залог в размере 3,891 млрд грн.

Ранее Коломойский получил три подозрения по финансовым махинациям в Приватбанк и находится под стражей с 3 сентября.

Подозрения вручались по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Коломойский подозревается в выводе из Приватбанка в общей сложности 15 млрд грн. Также был наложен арест на активы и имущество Коломойского.

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Источник Украинская правда
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Комментарии 2
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Лучше бы порошенкой продолжили заниматься.  За Крым, антрацит, липецкий шоколад,   АТО за считанные часы,   парад во время Иловайска,  Мински...   Неужели мало?   А Коломойскому должны в ноги кланяться за добробаты Днепр, которые он одел, обул, накормил и вооружил с помощью Авакова.   Или это другое, как сейчас модно спрашивать.
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-2
Alexx
Боже как не стыдно комедию.продолжать.Выпустите патриота Червинского или олигархи роднее ?
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-5
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