Суд отклонил апелляцию Коломойского. Арест и огромная сумма залога – в силе
Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляцию бизнесмена
Киевский апелляционный суд 25 сентября рассмотрел апелляцию бизнесмена Игоря Коломойского на взятие под арест.
Суд оставил без изменений меру пресечения Коломойскому, неофициальному владельцу клуба «Днепр-1» – содержание под стражей и залог в размере 3,891 млрд грн.
Ранее Коломойский получил три подозрения по финансовым махинациям в Приватбанк и находится под стражей с 3 сентября.
Подозрения вручались по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
Коломойский подозревается в выводе из Приватбанка в общей сложности 15 млрд грн. Также был наложен арест на активы и имущество Коломойского.
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