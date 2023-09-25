ХАВИ: «Я всегда считал Реал сильным, но у всех есть слабости»

43-летний испанский тренер «Барселоны» Хави прокомментировал мадридское дерби «Реала» и «Атлетико» в последнем туре Ла Лиги, в котором «матрасники» торжествовали со счетом 3:1.

«Я всегда считал «Реал» сильным клубом, но, как и у всех других команд, у них есть сильные и слабые стороны. Мы сконцентрировались на своем матче, я не анализировал игру «Реала», но я знаю, что «Атлетико» очень силен, и победа была заслуженной», – сказал Хави.

После поражения от «Атлетико» подопечные Карло Анчелотти опустились на 3 место в турнирной таблице Ла лиги, пропустив вперед «Барселону» и «Жирону».