Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ХАВИ: «Я всегда считал Реал сильным, но у всех есть слабости»
Испания
25 сентября 2023, 19:21 | Обновлено 25 сентября 2023, 19:29
333
1

ХАВИ: «Я всегда считал Реал сильным, но у всех есть слабости»

Наставник «Барселоны» прокомментировал прошлый матч между «Реалом» и «Атлетико»

25 сентября 2023, 19:21 | Обновлено 25 сентября 2023, 19:29
333
1
ХАВИ: «Я всегда считал Реал сильным, но у всех есть слабости»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

43-летний испанский тренер «Барселоны» Хави прокомментировал мадридское дерби «Реала» и «Атлетико» в последнем туре Ла Лиги, в котором «матрасники» торжествовали со счетом 3:1.

«Я всегда считал «Реал» сильным клубом, но, как и у всех других команд, у них есть сильные и слабые стороны. Мы сконцентрировались на своем матче, я не анализировал игру «Реала», но я знаю, что «Атлетико» очень силен, и победа была заслуженной», – сказал Хави.

После поражения от «Атлетико» подопечные Карло Анчелотти опустились на 3 место в турнирной таблице Ла лиги, пропустив вперед «Барселону» и «Жирону».

По теме:
Президент Атлетико: «Уход Феликса не причинил мне боли»
По стопам отца. Сын Патрика Клюйверта подписал контракт с Барселоной
Карло АНЧЕЛОТТИ – о Модриче: «Он провел не очень удачную игру»
Атлетико Мадрид Барселона Хави Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цифры и факты. Важнейшие события 8-го тура УПЛ
Футбол | 25 сентября 2023, 15:58 0
Цифры и факты. Важнейшие события 8-го тура УПЛ
Цифры и факты. Важнейшие события 8-го тура УПЛ

Sport.ua собрал самые важные цифры тура в статистическом разрезе

«Состояние очень тяжелое». Алиев сообщил, что Милевский в больнице
Футбол | 25 сентября 2023, 14:12 8
«Состояние очень тяжелое». Алиев сообщил, что Милевский в больнице
«Состояние очень тяжелое». Алиев сообщил, что Милевский в больнице

Игорь Суркис оплачивает лечение экс-форварда «Динамо»

Ярослава МАГУЧИХ: «Для нас Бубки больше не существует»
Другие виды | 25.09.2023, 14:41
Ярослава МАГУЧИХ: «Для нас Бубки больше не существует»
Ярослава МАГУЧИХ: «Для нас Бубки больше не существует»
Короли воздуха. Атлетико в мадридском дерби одолел Реал
Футбол | 25.09.2023, 00:08
Короли воздуха. Атлетико в мадридском дерби одолел Реал
Короли воздуха. Атлетико в мадридском дерби одолел Реал
Александр АЛИЕВ: «Ракицкий много армии помогает. Не слышал от него «нет»
Война | 25.09.2023, 13:27
Александр АЛИЕВ: «Ракицкий много армии помогает. Не слышал от него «нет»
Александр АЛИЕВ: «Ракицкий много армии помогает. Не слышал от него «нет»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
andre_lui
З Кепою можна і на 10-те. Челсі в курсі. Ну, взагалі то злий жарт. Образливо за Луніна
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жирона в огне. У Довбика гол + пас, команда – лидер Ла Лиги
Жирона в огне. У Довбика гол + пас, команда – лидер Ла Лиги
23.09.2023, 17:03 26
Футбол
Чжан ЧЖИЛЕЙ: «Без проблем нокаутирую Усика»
Чжан ЧЖИЛЕЙ: «Без проблем нокаутирую Усика»
24.09.2023, 17:03 26
Бокс
ВИДЕО. Чжан Чжилей – Джо Джойс. Китаец шокировал Лондон. Видео боя, нокаута
ВИДЕО. Чжан Чжилей – Джо Джойс. Китаец шокировал Лондон. Видео боя, нокаута
24.09.2023, 01:28 3
Бокс
Игра в большинстве и гол-шедевр. Рух все же не проиграл Шахтеру
Игра в большинстве и гол-шедевр. Рух все же не проиграл Шахтеру
23.09.2023, 20:59 134
Футбол
Ахметову готовятся передать яхту ценой в 500 миллионов долларов
Ахметову готовятся передать яхту ценой в 500 миллионов долларов
24.09.2023, 17:46 34
Футбол
ВИДЕО. Анатолий Трубин отразил пенальти в матче за Бенфику
ВИДЕО. Анатолий Трубин отразил пенальти в матче за Бенфику
24.09.2023, 21:47 9
Футбол
Эксперимент прошел успешно. Днепр-1 победил Зарю
Эксперимент прошел успешно. Днепр-1 победил Зарю
24.09.2023, 16:56 21
Футбол
АЛИЕВ: «После слов о бандеровцах и фашистах отца для меня не существует»
АЛИЕВ: «После слов о бандеровцах и фашистах отца для меня не существует»
25.09.2023, 08:34 31
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем