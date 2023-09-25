Наполи может оштрафовать Осимхена из-за ссоры с тренером

Вчера в концовке матча против «Болоньи» (ничья 0:0) между лидером атак «Наполи» Виктором Осимхеном и главным тренером команды Руди Гарсией возник конфликт: форвард был недоволен тем, что его заменили на Джованни Симеоне на 86-й минуте.

Также после матча капитан «Наполи» Джованни Ди Лоренцо жестко поговорил с Осимхеном по поводу его поведения. Его реакцию на замену в команде сочли слишком резкой. По информации итальянских СМИ, клуб может оштрафовать 24-летнего нигерийского форварда.

Отметим, что неделю назад похожий конфликт с Руди Гарсией случился у другой звезды «Наполи», Хвичи Кварацхелии. После пяти туров «Наполи» идет лишь седьмым в Серии А с 8 очками.