Вадим Ющишин вернулся к тренировкам после травмы
Вратарь ровенского «Вереса» вернулся к тренировкам под наблюдением врача
23-летний вратарь ровенского «Вереса» Вадим Ющишин вернулся к тренировкам впервые за долгое время.
В прошлом сезоне украинский страж ворот получил повреждение на тренировке перед матчем с «Колосом». Тогда у него диагностировали разрыв передней крестообразной связки.
Вадим Ющишин в прошлом сезоне дебютировал за первую команду ровенчан. Вратарь сыграл три матча, в которых пропустил три мяча и одну игру отстоял «на ноль».
После семи сыгранных матчей в УПЛ «Верес» занимает 15 место в турнирной таблице с 5 очками.
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