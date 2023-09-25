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  4. Вадим Ющишин вернулся к тренировкам после травмы
Украина. Премьер лига
25 сентября 2023, 18:36 |
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0

Вадим Ющишин вернулся к тренировкам после травмы

Вратарь ровенского «Вереса» вернулся к тренировкам под наблюдением врача

25 сентября 2023, 18:36 |
40
0
Вадим Ющишин вернулся к тренировкам после травмы
ФК Верес. Вадим Ющишин

23-летний вратарь ровенского «Вереса» Вадим Ющишин вернулся к тренировкам впервые за долгое время.

В прошлом сезоне украинский страж ворот получил повреждение на тренировке перед матчем с «Колосом». Тогда у него диагностировали разрыв передней крестообразной связки.

Вадим Ющишин в прошлом сезоне дебютировал за первую команду ровенчан. Вратарь сыграл три матча, в которых пропустил три мяча и одну игру отстоял «на ноль».

После семи сыгранных матчей в УПЛ «Верес» занимает 15 место в турнирной таблице с 5 очками.

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Вадим Ющишин Верес Ровно чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига травма
Источник ФК Верес
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