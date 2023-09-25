Вадим Ющишин вернулся к тренировкам после травмы

23-летний вратарь ровенского «Вереса» Вадим Ющишин вернулся к тренировкам впервые за долгое время.

В прошлом сезоне украинский страж ворот получил повреждение на тренировке перед матчем с «Колосом». Тогда у него диагностировали разрыв передней крестообразной связки.

Вадим Ющишин в прошлом сезоне дебютировал за первую команду ровенчан. Вратарь сыграл три матча, в которых пропустил три мяча и одну игру отстоял «на ноль».

После семи сыгранных матчей в УПЛ «Верес» занимает 15 место в турнирной таблице с 5 очками.