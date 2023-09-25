Довбик забивает, Забарный, Миколенко, Цыганков привозят, Мудрик создает

В выходные прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Гол и ассист Довбика

«Жирона» дома победила «Мальорку» – 5:3.

Гости быстро реализовали пенальти, но затем пропустили 5 мячей подряд. Только в конце матча «Мальорка» забила два гола и смогла спастись от разгрома.

Виктор Цыганков вышел в стартовом составе хозяев и отыграл 60 минут. Игрок сборной Украины провел не самый лучший матч и получил от статистических порталов низкие оценки.

На первых минутах игры Цыганков привез пенальти. После подачи углового Виктор сыграл рукой в своей штрафной. Цыганков не рассчитал траекторию мяча и ему не хватило навыков игры головой. Пытался рисовать пенальти в штрафной площади соперника, но арбитр не поверил.

В матче против «Мальорки» другие игроки «Жироны» играли первую скрипку в атаке. Бразилец Савио своей активностью и индивидуальным мастерством перевел Цыганкова в тень. Возможно, причина невыразительной игры Цыганкова кроется в том, что он не смог отойти психологически после заработанного пенальти.

Артем Довбик во втором матче подряд вышел в стартовом составе и был заменен в начале второго тайма. В активе форварда сборной Украины реализованный пенальти и голевая передача.

В начале матча после неудачной скидки защитника «Мальорки» головой Артем с близкого расстояния не смог переиграть вратаря гостей. В случае с первым голом «Жироны» Довбик и Дейли Блинд навязали борьбу защитникам «Мальорки» после стандарта, мяч отскочил к Давиду Силве, который точно пробил. Украинец принял участие в атаке, когда хозяева заработали пенальти. Сам Артем реализовал безупречно одиннадцатиметровый. Во втором тайма сыграл в стеночку с Савио. Бразилец легко реализовал выход на ворота соперников.

«Жирона» делит 1-2 места с «Барселоной» во главе Ла Лиги.

Малиновский сыграл считанные минуты

«Дженоа» в гостях проиграл «Лечче» – 0:1.

Единственный матч во встрече был забит Реми Уденом на 83-й минуте игры. «Грифоны» почти час провели в меньшинстве после удаления Арона Марти.

Руслан Малиновский остался в запасе. Украинский полузащитник появился на поле в самом конце основного времени. Наставник «Дженоа» Альберто Джилардино стремился спасти матч, поэтому выпустил Руслана. Времени было очень мало, чтобы что-либо изменить. Малиновский не успел проявить себя.

«Дженоа» с 4 очками находится на 16-м месте в Серии А.

Миколенко помог Эвертону одержать первую победу

«Эвертон» в гостях победил «Брентфорд» – 3:1.

В первом тайме команды обменялись забитыми голами. После перерыва «ириски» забивали дважды.

Виталий Миколенко во втором матче подряд выходит в стартовом составе. Украинский левый защитник провел весь матч. Уже в начале игры Виталий принял участие в голевой атаке, когда не позволил хозяевам перейти в контратаку. Вторая подряд подача в штрафную «Брентфорда» завершилась голом Абдулайе Дукуре. Потом даже мог забить. Рикошет от защитника хозяев оставил Миколенко одного с мячом в штрафной соперника, но украинскому защитнику не хватило сноровки нападающего, чтобы забить из удобной позиции. Марк Флеккен спокойно поймал мяч.

Пропущенный мяч Джорданом Пикфордом во многом на совести Миколенко. Виталий проиграл верховую борьбу, после чего хозяева смогли провести быструю атаку и получили свободную зону. Украинец пытался спасти ситуацию отчаянным подкатом, но Матиас Йенсен не оставил шансов «Эвертону». Забитый гол пришел из прямой зоны ответственности украинца. Под конец тайма еще один момент пришел с позиции Миколенко, только чудом не завершившись вторым голом «Брентфорда».

Во втором тайме бывший динамовец сыграл надежнее в обороне и не ходил в атаку.

Егор Ярмолюк просидел весь матч на скамье запасных «Брентфорда».

«Эвертон» имеет в своем активе 4 очка и поднялся на 15-е место в таблице.

Мудрик не помог Челси

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

«Челси» дома минимально уступил «Астон Вилле» – 0:1.

Единственный гол в матче забил Олли Уоткинс в середине второго тайма.

Михаил Мудрик вышел в стартовом составе «Челси» и отыграл час игрового времени. После чего уступил место на поле Бену Чилуэллу. Защитник «синих» Мало Гюсто получил прямую красную карточку. Поэтому Маурисио Почеттино нужно было перестраиваться. Он снял с игры Мудрика.

Михаил создал главный момент для «Челси» в матче. Мудрик разрезал оборону «Астон Виллы» пасом, но Николас Джексон не смог реализовать чистый выход на вратаря соперника.

Как-то винить Мудрика будет неправильно. Весь «Челси» выглядел беззубо и несыгранно в атаке. Вся острота происходила только после индивидуальных действий.

«Челси» в 6 матчах набрал 5 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.

Ненадежный Зинченко

«Арсенал» в дерби северного Лондона сыграл вничью с «Тоттенхэмом» – 2:2.

Канониры выходили вперед, а «шпоры» каждый раз отыгрывались.

Александр Зинченко провел на поле весь матч. Очень много пользы было от украинца в позиционной атаке и перекрытии зон для выхода в атаку «Тоттенхэма». А вот в защите не все было хорошо. В середине первого тайма Зинченко не успевал закрыть свою позицию в обороне. Только отчаянный сэйв вратаря «Арсенала» спас хозяев от пропущенного мяча. Результативная атака «шпор» также началась с левого фланга защиты «канониров».

«Арсенал» находится на пятом месте АПЛ. «Канониры» отстают от лидера чемпионата «МС» уже на 4 пункта.

Голевая ошибка Забарного

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный сыграл не лучший матч против Брайтона

«Борнмут» уступил в гостях «Брайтону» – 1:3.

В середине первого тайма гости открыли счет, но затем пропустили трижды.

Илья Забарный вышел в стартовом составе гостей и провел на поле весь матч. Уже в добавленное к первому тайма время защитник «Борнмута» Милош Керкес снял с головы Забарного мяч и переправил в свои ворота. В случае с автоголом защитники гостей явно не разобрались между собой. Или не подсказал вратарь, кто должен играть в мяч. До автогола «Борнмут» провел отличный первый тайм. Ничего не дал сделать команде Роберто Де Дзерби в атаке и сам забил.

В случае с третьим голом «чаек» вина Забарного уже очевидна. Украинский защитник потерял перед собственными воротами Митому. Японец без сопротивления замкнул головой фланговый прострел. Забарный занял неверную позицию. Митома ворвался в зону между двумя защитниками «Брайтона» и спокойно забил гол.

«Борнмут» находится рядом с зоной вылета. Команда Забарного имеет три очка в активе и 17-е место в таблице.

Яремчук не попал в заявку Валенсии

«Валенсия» в гостях сыграла вничью с «Альмерией» – 2:2. Роман Яремчук не попал в заявку на игру «летучих мышей» из-за проблем со здоровьем.

«Страсбург» в гостях победил «Мец» – 1:0. Эдуард Соболь провел весь матч на скамейке запасных.

«Эмполи» уступил дома «Интеру» – 0:1. Смена тренера не пошла на пользу Виктору Коваленко. Арендованный из «Аталанты» полузащитник провел весь матч в запасе.

«Реал» проиграл дерби Мадрида «Атлетико» – 1:3. Андрей Лунин привычно провел в запасе весь матч.