Тяжелая травма. Экс-игрок Шахтера пропустит полгода

Вчера фланговый защитник «Фиорентины» Додо получил травму в матче Серии А против «Удинезе» (победа со счетом 2:0) и уже на пятой минуте покинул поле в слезах.

По информации итальянских СМИ, худшие опасения подтвердились: у Додо повреждение крестообразной связки колена. Он пропустит примерно полгода.

В нынешнем сезоне Додо успел провести 7 матчей за «Фиорентину» во всех турнирах, результативными действиями не отметился. 24-летний бразильский защитник в 2018 – 2022 годах выступал за донецкий «Шахтер».