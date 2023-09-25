Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тяжелая травма. Экс-игрок Шахтера пропустит полгода
Италия
25 сентября 2023, 17:06 |
159
0

Тяжелая травма. Экс-игрок Шахтера пропустит полгода

У Додо повреждение крестообразной связки колена

25 сентября 2023, 17:06 |
159
0
Тяжелая травма. Экс-игрок Шахтера пропустит полгода
Getty Images/Global Images Ukraine. Додо

Вчера фланговый защитник «Фиорентины» Додо получил травму в матче Серии А против «Удинезе» (победа со счетом 2:0) и уже на пятой минуте покинул поле в слезах.

По информации итальянских СМИ, худшие опасения подтвердились: у Додо повреждение крестообразной связки колена. Он пропустит примерно полгода.

В нынешнем сезоне Додо успел провести 7 матчей за «Фиорентину» во всех турнирах, результативными действиями не отметился. 24-летний бразильский защитник в 2018 – 2022 годах выступал за донецкий «Шахтер».

По теме:
Будет операция. Цуриков не сыграет до конца года
Защитник Колоса получил серьезную травму во время матча с Металлистом 1925
ПСЖ – Марсель 4:0. Травма Мбаппе, дубль Гонсалу Рамуша. Видео голов и обзор
Додо Фиорентина травма травма колена
Источник Sky Sport Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Состояние очень тяжелое». Алиев сообщил, что Милевский в больнице
Футбол | 25 сентября 2023, 14:12 5
«Состояние очень тяжелое». Алиев сообщил, что Милевский в больнице
«Состояние очень тяжелое». Алиев сообщил, что Милевский в больнице

Игорь Суркис оплачивает лечение экс-форварда «Динамо»

Ахметову готовятся передать яхту ценой в 500 миллионов долларов
Футбол | 24 сентября 2023, 17:46 34
Ахметову готовятся передать яхту ценой в 500 миллионов долларов
Ахметову готовятся передать яхту ценой в 500 миллионов долларов

Ее строительство шло с 2018 года

Вынесли на руках и в слезах. Додо получил тяжелую травму в Италии
Футбол | 24.09.2023, 18:11
Вынесли на руках и в слезах. Додо получил тяжелую травму в Италии
Вынесли на руках и в слезах. Додо получил тяжелую травму в Италии
Стало известно, почему Рух не будет принимать Александрию на Арене-Львов
Футбол | 25.09.2023, 15:25
Стало известно, почему Рух не будет принимать Александрию на Арене-Львов
Стало известно, почему Рух не будет принимать Александрию на Арене-Львов
Готовы усилить ВСУ. Зеленский подтвердил – танки Abrams уже в Украине
Война | 25.09.2023, 15:15
Готовы усилить ВСУ. Зеленский подтвердил – танки Abrams уже в Украине
Готовы усилить ВСУ. Зеленский подтвердил – танки Abrams уже в Украине
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик – почти лучший, что у Цыганкова? Оценки украинцев за матч Жироны
Довбик – почти лучший, что у Цыганкова? Оценки украинцев за матч Жироны
23.09.2023, 21:01
Футбол
ВИДЕО. Анатолий Трубин отразил пенальти в матче за Бенфику
ВИДЕО. Анатолий Трубин отразил пенальти в матче за Бенфику
24.09.2023, 21:47 9
Футбол
Джонни Нельсон назвал супертяжа, которого избегает команда Усика
Джонни Нельсон назвал супертяжа, которого избегает команда Усика
23.09.2023, 23:56 1
Бокс
ВИДЕО. Ракицкий получил прямую красную карточку в матче УПЛ
ВИДЕО. Ракицкий получил прямую красную карточку в матче УПЛ
23.09.2023, 19:31 10
Футбол
Жирона в огне. У Довбика гол + пас, команда – лидер Ла Лиги
Жирона в огне. У Довбика гол + пас, команда – лидер Ла Лиги
23.09.2023, 17:03 26
Футбол
Украинская теннисистка выиграла первый титул в профессиональной карьере
Украинская теннисистка выиграла первый титул в профессиональной карьере
23.09.2023, 22:10
Теннис
ЦЫГАНЫК: «С 1996 года не помню, чтобы судьи так утюжили Шахтер в Украине»
ЦЫГАНЫК: «С 1996 года не помню, чтобы судьи так утюжили Шахтер в Украине»
23.09.2023, 20:45 30
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует по очкам, а Динамо – по потерянным
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует по очкам, а Динамо – по потерянным
25.09.2023, 06:30 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем