Италия25 сентября 2023, 17:06 |
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Тяжелая травма. Экс-игрок Шахтера пропустит полгода
У Додо повреждение крестообразной связки колена
25 сентября 2023, 17:06 |
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Вчера фланговый защитник «Фиорентины» Додо получил травму в матче Серии А против «Удинезе» (победа со счетом 2:0) и уже на пятой минуте покинул поле в слезах.
По информации итальянских СМИ, худшие опасения подтвердились: у Додо повреждение крестообразной связки колена. Он пропустит примерно полгода.
В нынешнем сезоне Додо успел провести 7 матчей за «Фиорентину» во всех турнирах, результативными действиями не отметился. 24-летний бразильский защитник в 2018 – 2022 годах выступал за донецкий «Шахтер».
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