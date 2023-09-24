Вынесли на руках и в слезах. Додо получил тяжелую травму в Италии
Бразилец провел на поле только 5 минут…
Бывший фулбек «Шахтера» Додо, который ныне выступает в Италии за «Фиорентину», не смог закончить сегодняшний матч «фиалок» в рамках Серии А против «Удинезе».
Уже на 5-й минуте Додо был вынужден покинуть поле из-за тяжелой травмы колена. Оно у бразильца неестественно вывернулось, и футболист не смог самостоятельно ходить, а был вынесен за пределы газона людьми из штаба «Фиорентины».
В момент, когда Додо на руках несли вдоль поля, бразилец не скрывал слез.
Отметим, что «Фиорентина» сумела выиграть матч со счетом 2:0.
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