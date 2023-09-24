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  4. Вынесли на руках и в слезах. Додо получил тяжелую травму в Италии
Италия
24 сентября 2023, 18:11 |
3194
0

Вынесли на руках и в слезах. Додо получил тяжелую травму в Италии

Бразилец провел на поле только 5 минут…

24 сентября 2023, 18:11 |
3194
0
Вынесли на руках и в слезах. Додо получил тяжелую травму в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший фулбек «Шахтера» Додо, который ныне выступает в Италии за «Фиорентину», не смог закончить сегодняшний матч «фиалок» в рамках Серии А против «Удинезе».

Уже на 5-й минуте Додо был вынужден покинуть поле из-за тяжелой травмы колена. Оно у бразильца неестественно вывернулось, и футболист не смог самостоятельно ходить, а был вынесен за пределы газона людьми из штаба «Фиорентины».

В момент, когда Додо на руках несли вдоль поля, бразилец не скрывал слез.

Отметим, что «Фиорентина» сумела выиграть матч со счетом 2:0.

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Додо Фиорентина травма колена Шахтер Донецк
Источник Sport.ua
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