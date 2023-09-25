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Португалия
25 сентября 2023, 16:25 | Обновлено 25 сентября 2023, 16:33
927
0

Тренер Бенфики: «Я очень рад за Трубина»

Рогер Шмидт похвалил украинского голкипера

25 сентября 2023, 16:25 | Обновлено 25 сентября 2023, 16:33
927
0
Тренер Бенфики: «Я очень рад за Трубина»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рогер Шмидт

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Рогер Шмидт похвалил украинского голкипера команды Анатолия Трубина за матч чемпионата Португалии против «Портимоненсе» (победа 3:1), в котором вратарь отразил пенальти:

«Я очень рад за него, ведь он новичок в «Бенфике». Он ошибся в среду, поэтому ему было нелегко. Сегодня он сыграл очень четко и сделал великолепный сейв», – сказал Шмидт.

Для Трубина это был третий матч в составе «Бенфики». В среду он провел неудачный поединок в Лиге чемпионов против «РБ Зальцбург» (поражение 0:2).

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Рогер Шмидт Бенфика Анатолий Трубин Портимоненсе чемпионат Португалии по футболу
Источник ФК Бенфика
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