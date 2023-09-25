Тренер Бенфики: «Я очень рад за Трубина»

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Рогер Шмидт похвалил украинского голкипера команды Анатолия Трубина за матч чемпионата Португалии против «Портимоненсе» (победа 3:1), в котором вратарь отразил пенальти:

«Я очень рад за него, ведь он новичок в «Бенфике». Он ошибся в среду, поэтому ему было нелегко. Сегодня он сыграл очень четко и сделал великолепный сейв», – сказал Шмидт.

Для Трубина это был третий матч в составе «Бенфики». В среду он провел неудачный поединок в Лиге чемпионов против «РБ Зальцбург» (поражение 0:2).