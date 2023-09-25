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  4. Неймар требует уволить главного тренера Аль-Хиляля
Саудовская Аравия
25 сентября 2023, 15:45 |
1292
4

Неймар требует уволить главного тренера Аль-Хиляля

У бразильца конфликт с Жорже Жезушем

25 сентября 2023, 15:45 |
1292
4
Неймар требует уволить главного тренера Аль-Хиляля
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

У звездного форварда «Аль-Хиляля» Неймара случился конфликт с главным тренером команды Жорже Жезушем. Об этом сообщают испанские СМИ.

Неймар и Жезуш поссорились во время недавнего матча Лиги чемпионов Азии против «Навбахора» (ничья 1:1). Во время этого матча Неймар получил желтую карточку за неспортивное поведение, и после матча Жезуш обвинил его в ненадлежащем отношении к работе.

Неймар резко ответил тренеру, а после матча попросил руководство клуба уволить его. Жезуша уже предупредили, что он будет отправлен в отставку, если не улучшит результаты команды в ближайшее время.

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Неймар Жорже Жезуш Аль-Хиляль
Источник Sport.es
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Комментарии 4
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Анатолий Басов
Гнида він і арабів гнида.
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+3
Перець
Тут скоріше тренер  піде ,дешевше буде
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+3
Serhii P.
Тренер цілком правий, цей ледачий дятел не має бажання грати у футбол.
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+1
BekXan
Знову воно скиглить.
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0
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