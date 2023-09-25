Неймар требует уволить главного тренера Аль-Хиляля

У звездного форварда «Аль-Хиляля» Неймара случился конфликт с главным тренером команды Жорже Жезушем. Об этом сообщают испанские СМИ.

Неймар и Жезуш поссорились во время недавнего матча Лиги чемпионов Азии против «Навбахора» (ничья 1:1). Во время этого матча Неймар получил желтую карточку за неспортивное поведение, и после матча Жезуш обвинил его в ненадлежащем отношении к работе.

Неймар резко ответил тренеру, а после матча попросил руководство клуба уволить его. Жезуша уже предупредили, что он будет отправлен в отставку, если не улучшит результаты команды в ближайшее время.