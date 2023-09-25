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  4. Источник: Матч Заря – Шахтер перенесут по просьбе Реброва
Украина. Премьер лига
25 сентября 2023, 15:12 |
505
1

Источник: Матч Заря – Шахтер перенесут по просьбе Реброва

Поединок состоится уже весной

25 сентября 2023, 15:12 |
505
1
Источник: Матч Заря – Шахтер перенесут по просьбе Реброва
УАФ. Сергей Ребров

Поединок УПЛ между луганской «Зарей» и донецким «Шахтером» не состоится в календарных рамках десятого тура чемпионата Украины (6 – 8 октября).

Поединок будет перенесен по просьбе главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. Он лично обсуждал этот вопрос с представителями обеих клубов. Этот поединок состоится перед октябрьской паузой на матчи сборных.

Ранее то же самое случилось с матчем 6-го тура между «Зарей» и «Динамо» перед предыдущей паузой на матчи сборных в сентябре. Скорее всего, оба поединка состоятся уже весной следующего года.

Сегодня стал известен список игроков, которых Ребров вызвал в сборную на матчи с Мальтой и Северной Македонией в октябре.

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Заря Луганск Шахтер Донецк Заря - Шахтер Украинская Премьер-лига Дмитрий Ребров сборная Украины по футболу
Источник ТаТоТаке
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DK1961
Это было предсказуемо. Думаю, что весной обе команды выведут играть другие тренеры
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