Источник: Матч Заря – Шахтер перенесут по просьбе Реброва

Поединок УПЛ между луганской «Зарей» и донецким «Шахтером» не состоится в календарных рамках десятого тура чемпионата Украины (6 – 8 октября).

Поединок будет перенесен по просьбе главного тренера сборной Украины Сергея Реброва. Он лично обсуждал этот вопрос с представителями обеих клубов. Этот поединок состоится перед октябрьской паузой на матчи сборных.

Ранее то же самое случилось с матчем 6-го тура между «Зарей» и «Динамо» перед предыдущей паузой на матчи сборных в сентябре. Скорее всего, оба поединка состоятся уже весной следующего года.

Сегодня стал известен список игроков, которых Ребров вызвал в сборную на матчи с Мальтой и Северной Македонией в октябре.