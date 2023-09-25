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Сборная УКРАИНЫ
25 сентября 2023, 14:57 | Обновлено 25 сентября 2023, 15:36
2090
13

Сергей Ребров объявил состав сборной на октябрьские матчи отбора Евро-2024

Соперниками сине-желтой команды будут Северная Македония и Мальта.

25 сентября 2023, 14:57 | Обновлено 25 сентября 2023, 15:36
2090
13
Сергей Ребров объявил состав сборной на октябрьские матчи отбора Евро-2024
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав, который примет участие в подготовительном сборе и квалификационных матчах Евро-2024 против Северной Македонии (14 октября в Праге) и Мальты (17 октября на Мальте). В объявленном перечне – 25 игроков. Еще трое исполнителей вошли в резервный список.

Состав национальной сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – «Шахтер» Донецк), Денис Попов, Александр Караваев (оба – «Динамо» Киев), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Сергей Кривцов («Интер» Майами, США), Богдан Михайличенко («Динамо» Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский (оба – «Динамо» Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все – «Шахтер» Донецк), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия), Сергей Сидорчук («Вестерло», Бельгия), Руслан Малиновский («Дженоа» Генуя, Италия).

Нападающие: Роман Яремчук («Валенсия», Испания), Артем Довбик («Жирона», Испания), Владислав Ванат («Динамо» Киев).

Резервный список: Александр Сваток, Александр Пихаленок (оба – «Днепр-1» Днепр), Александр Тымчик («Динамо» Киев).

Национальная команда Украины начнет свой сбор 7 октября в Праге.

Сейчас сборная Украины занимает 3 место в своей квалификационной группе. У «желто-синих» 7 очков в 5 матчах. Такое же количество баллов у Италии, которая идет второй, но у них сыграно на 1 игру меньше.

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Источник: Матч Заря – Шахтер перенесут по просьбе Реброва
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Сергей Ребров сборная Украины по футболу заявка Евро-2024 Мальта - Украина Украина - Северная Македония
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 13
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Alexx
Кто лоббирует Матвиенко ? Кто его тащит в сборную ?
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+4
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Max123
Різника нема, а Лунін є... Дивно... Так і Сидорчук замість Бражка теж цікавий вибір
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+2
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AK.228
Сідорчук!? Смішно…
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-1
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