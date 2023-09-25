Сергей Ребров объявил состав сборной на октябрьские матчи отбора Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состав, который примет участие в подготовительном сборе и квалификационных матчах Евро-2024 против Северной Македонии (14 октября в Праге) и Мальты (17 октября на Мальте). В объявленном перечне – 25 игроков. Еще трое исполнителей вошли в резервный список.

Состав национальной сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – «Шахтер» Донецк), Денис Попов, Александр Караваев (оба – «Динамо» Киев), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Сергей Кривцов («Интер» Майами, США), Богдан Михайличенко («Динамо» Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский (оба – «Динамо» Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все – «Шахтер» Донецк), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия), Сергей Сидорчук («Вестерло», Бельгия), Руслан Малиновский («Дженоа» Генуя, Италия).

Нападающие: Роман Яремчук («Валенсия», Испания), Артем Довбик («Жирона», Испания), Владислав Ванат («Динамо» Киев).

Резервный список: Александр Сваток, Александр Пихаленок (оба – «Днепр-1» Днепр), Александр Тымчик («Динамо» Киев).

Национальная команда Украины начнет свой сбор 7 октября в Праге.

Сейчас сборная Украины занимает 3 место в своей квалификационной группе. У «желто-синих» 7 очков в 5 матчах. Такое же количество баллов у Италии, которая идет второй, но у них сыграно на 1 игру меньше.