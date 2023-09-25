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  4. ФОТО. Калинина прогулялась улицами Токио
WTA
25 сентября 2023, 14:31 |
697
0

ФОТО. Калинина прогулялась улицами Токио

Украинская теннисистка сейчас выступает в столице Японии

25 сентября 2023, 14:31 |
697
0
ФОТО. Калинина прогулялась улицами Токио
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Сегодня ночью украинка Ангелина Калинина с победы стартовала на хардовом турнире WTA 500 в Токио, в двух сетах обыграв молодую американку Эшлин Крюгер. Это первое выступление украинской теннисистки на турнире в столице Японии.

После матча Калинина прогулялась улицами Токио и поделилась своими впечатлениями от города:

«Я даже не могу описать словами, насколько я люблю это место и какое удовольствие я получаю от того, что нахожусь здесь и играю в теннис», – написала Калинина на своей странице в Инстаграме.

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Ангелина Калинина WTA Токио фото
Источник Instagram
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