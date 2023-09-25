WTA25 сентября 2023, 14:31 |
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ФОТО. Калинина прогулялась улицами Токио
Украинская теннисистка сейчас выступает в столице Японии
25 сентября 2023, 14:31 |
697
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Сегодня ночью украинка Ангелина Калинина с победы стартовала на хардовом турнире WTA 500 в Токио, в двух сетах обыграв молодую американку Эшлин Крюгер. Это первое выступление украинской теннисистки на турнире в столице Японии.
После матча Калинина прогулялась улицами Токио и поделилась своими впечатлениями от города:
«Я даже не могу описать словами, насколько я люблю это место и какое удовольствие я получаю от того, что нахожусь здесь и играю в теннис», – написала Калинина на своей странице в Инстаграме.
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