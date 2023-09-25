ФОТО. Калинина прогулялась улицами Токио

Сегодня ночью украинка Ангелина Калинина с победы стартовала на хардовом турнире WTA 500 в Токио, в двух сетах обыграв молодую американку Эшлин Крюгер. Это первое выступление украинской теннисистки на турнире в столице Японии.

После матча Калинина прогулялась улицами Токио и поделилась своими впечатлениями от города:

«Я даже не могу описать словами, насколько я люблю это место и какое удовольствие я получаю от того, что нахожусь здесь и играю в теннис», – написала Калинина на своей странице в Инстаграме.