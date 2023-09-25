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WTA
25 сентября 2023, 07:15 | Обновлено 25 сентября 2023, 07:22
587
0

Калинина обыграла победительницу турнира в Осаке на соревнованиях в Токио

Ангелина уверенно разобралась с Эшлин Крюгер из США

25 сентября 2023, 07:15 | Обновлено 25 сентября 2023, 07:22
587
0
Калинина обыграла победительницу турнира в Осаке на соревнованиях в Токио
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) стартовала с победы на хардовом турнире WTA 500 в Токио.

В первом раунде основы украинка в двух сетах переиграла Эшлин Крюгер (№75 WTA) из США.

Токио. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Эшлин Крюгер (США) – 6:3, 6:1

Это была первая встреча теннисисток. Ангелина прервала победную серию Эшлин, которая на недавно выиграла турнир WTA в Осаке.

Отметим, что это первое участие Калининой на турнире в Токио. Далее ей предстоит сраpится против пятой сеяной француженки Каролин Гарсии.

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Ангелина Калинина Эшлин Крюгер WTA Токио
Источник Sport.ua
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