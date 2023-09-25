Калинина обыграла победительницу турнира в Осаке на соревнованиях в Токио
Ангелина уверенно разобралась с Эшлин Крюгер из США
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№28 WTA) стартовала с победы на хардовом турнире WTA 500 в Токио.
В первом раунде основы украинка в двух сетах переиграла Эшлин Крюгер (№75 WTA) из США.
Токио. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Эшлин Крюгер (США) – 6:3, 6:1
Это была первая встреча теннисисток. Ангелина прервала победную серию Эшлин, которая на недавно выиграла турнир WTA в Осаке.
Отметим, что это первое участие Калининой на турнире в Токио. Далее ей предстоит сраpится против пятой сеяной француженки Каролин Гарсии.
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