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Украина. Премьер лига
25 сентября 2023, 14:40 | Обновлено 25 сентября 2023, 15:02
1561
8

ВИДЕО. Красная или нет? Удаление Ракицкого и удаление в матче Челси

Два похожих эпизода, два одинаковых решения арбитра

25 сентября 2023, 14:40 | Обновлено 25 сентября 2023, 15:02
1561
8
ВИДЕО. Красная или нет? Удаление Ракицкого и удаление в матче Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

Бурное обсуждение среди болельщиков вызвал эпизод матча УПЛ между «Рухом» и «Шахтером», когда защитник гостей Ярослав Ракицкий сыграл в подкате и заработал прямую красную карточку. Крайне негативно о работе арбитра высказались тренер Патрик ван Леувен, а также хавбек Тарас Степаненко.

При этом многие уверены, что Ракицкий провел жесткий, но чистый подкат, поэтому не заслуживал даже желтую карточку, несмотря на риск нанести травму.

Пока мы ждем традиционный отчет от комитета арбитра УАФ с разбором спорных моментов, можно оценить похожий эпизод из АПЛ.

В воскресном матче «Челси» и «Астон Виллы» прямую красную получил защитник Синих Мало Гюсто. Отметим, что наставник Маурисио Почеттино после матча не обвинял арбитра в поражении.

Давайте оценим два момента.

Удаление Ракицкого

Удаление Гюсто

Опрос

Голосов 18
Заслуживал ли Ярослав Ракицкий красную карточку за подкат в матче с «Рухом»?

Да, это это удаление, без вопросов к арбитру

10 голосов 55.56 %

Нет, был жесткий, но чистый подкат

5 голосов 27.78 %

2 голоса 11.11 %

Сложный эпизод, но усмотрение арбитра

1 голос 5.56 %

Результаты
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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Remark
Ситуації схожі, але є відмінність. Хоча і там і там - це КК, бо нога була піднята при підкаті!!!
Єдине, що розрізняє ситуації - це те, що сепар стелився в підкат ззаду (а це забороняється робити, навіть якщо ти зіграв і в м'яч), а гравець Челсі йшов "лоб в лоб". Але все ж таки повторю свою думку - гравець синіх мав також отримати КК, бо нога була піднята, а це КК!
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+4
Skillz
Якийсь клоун, вчора в коментарях писав, що за такі підкати в Англії аплодують стоячи, що це навіть не жовта картка. Хочеться запитати, а ШО З ЄБА...ОМ?
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+2
Alexx
Вы не понимаете контекст спора .Здесь же не идет спор о том правильно или нет удалилили ракицкого .Спор в другом .Донецкие спрашивают почему раньше игроков шахтера не удаляли а с этого года взялись ? Изза войны стало стыдно или все же посаженный павелко и кстати скоро сменненный в Уаф уже не имеет влияние на судей ?
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0
Burevestnik
нєкоторим любітєлям, целующіх в дупу рака - ачєрєдноє даказатєльство ! 
целуйтє ісчйо
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0
Показать Скрыть 1 ответ
AK.228
Зовсім різні ситуації , Гюсто практично в упор вдарив в ногу
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-3
AK.228
Трохи підчипив ту Квасницю… ну це ж футбол
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-4
APL
Аналогічні фоли, пряма нога, хоч і спершу грає в м'яч. Р.S. При перегляді я все ж таки фол вбачав але на жовту максимум.
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-4
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