ВИДЕО. Красная или нет? Удаление Ракицкого и удаление в матче Челси
Два похожих эпизода, два одинаковых решения арбитра
Бурное обсуждение среди болельщиков вызвал эпизод матча УПЛ между «Рухом» и «Шахтером», когда защитник гостей Ярослав Ракицкий сыграл в подкате и заработал прямую красную карточку. Крайне негативно о работе арбитра высказались тренер Патрик ван Леувен, а также хавбек Тарас Степаненко.
При этом многие уверены, что Ракицкий провел жесткий, но чистый подкат, поэтому не заслуживал даже желтую карточку, несмотря на риск нанести травму.
Пока мы ждем традиционный отчет от комитета арбитра УАФ с разбором спорных моментов, можно оценить похожий эпизод из АПЛ.
В воскресном матче «Челси» и «Астон Виллы» прямую красную получил защитник Синих Мало Гюсто. Отметим, что наставник Маурисио Почеттино после матча не обвинял арбитра в поражении.
Давайте оценим два момента.
Удаление Ракицкого
Удаление Гюсто
Опрос
Да, это это удаление, без вопросов к арбитру
10 голосов 55.56 %
Нет, был жесткий, но чистый подкат
5 голосов 27.78 %
2 голоса 11.11 %
Сложный эпизод, но усмотрение арбитра
1 голос 5.56 %
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Єдине, що розрізняє ситуації - це те, що сепар стелився в підкат ззаду (а це забороняється робити, навіть якщо ти зіграв і в м'яч), а гравець Челсі йшов "лоб в лоб". Але все ж таки повторю свою думку - гравець синіх мав також отримати КК, бо нога була піднята, а це КК!
целуйтє ісчйо