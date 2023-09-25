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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ – о Модриче: «Он провел не очень удачную игру»
Испания
25 сентября 2023, 12:29 |
173
0

Карло АНЧЕЛОТТИ – о Модриче: «Он провел не очень удачную игру»

Главный тренер «Реала» оценил игру Луки Модрича в матче с «Атлетико»

25 сентября 2023, 12:29 |
173
0
Карло АНЧЕЛОТТИ – о Модриче: «Он провел не очень удачную игру»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил игру Луки Модрича в матче с «Атлетико» (1:3), а также рассказал, почему заменил его после перерыва:

«Мы не будем ни на кого показывать пальцем. Показывать пальцем на Модричего это неуважение, я думаю. Он провел не лучшую игру, равно как и его партнеры по команде. Я хотел добавить высоких игроков в атаку, чтобы делать больше навесов, потому что мы проигрывали, потому и заменил Луку».

38-летний Лука Модрич провел за «Реал» 287 минут во всех турнирах в этом сезоне. Инсайдеры уже отправляют его в разные клубы, последним из которых был «Интер Майами».

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Карло Анчелотти чемпионат Испании по футболу пресс-конференция Реал Мадрид Ла Лига Атлетико - Реал Лука Модрич
Источник ФК Реал Мадрид
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