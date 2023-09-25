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  4. Эмилиано ПУРИТА: «Надеюсь, что я оправдал доверие»
Украина. Премьер лига
25 сентября 2023, 11:43 |
272
0

Эмилиано ПУРИТА: «Надеюсь, что я оправдал доверие»

Легионер «Днепра-1» прокомментировал победу над «Зарей»

25 сентября 2023, 11:43 |
272
0
Эмилиано ПУРИТА: «Надеюсь, что я оправдал доверие»
СК Днепр-1. Эмилиано Пурита

Аргентинский легионер «Днепра-1» Эмилиано Пурита прокомментировал победу над «Зарей» (1:0) в матче 8-го тура УПЛ, а также рассказал о решении вернуться с командой в Днепр.

– Я очень счастлив, прежде всего, за команду, потому что нам очень нужна была эта победа. Мы не стартовали в сезоне так, как того хотели, но у нас замечательные игроки, которые могут преодолеть все сложности. Что касается лично меня, то чувствую себя, как счастливый мальчик: я очень долго ждал этой игры. Мы победили, я чувствовал себя комфортно на поле и смог продемонстрировать, что могу помогать команде.

– Когда ты узнал, что будешь играть? Был разговор с тренером?

– В течение недели я много раз задумывался над тем, что могу сыграть. А перед матчем тренер позвал меня в свой номер и сказал, что я буду играть правого защитника. Разговор не был длительным. Моей задачей было, прежде всего, внимательно действовать в защите, а уже потом ходить в атаку. Надеюсь, я оправдал доверие.

– Чувствовал себя комфортно на родной позиции?

– Да, на этой позиции я играл много раз, но должен был доказать, что могу это делать. Думаю, это удалось, и для меня это невероятные ощущения – осознавать, что могу быть полезным команде.

– Ты не смог завершить матч. Из-за нехватки игровой практики банально не хватило сил?

– Именно так. Долгое время я не играл полный матч. К тому же, у «Зари» быстрые игроки, против которых нельзя играть, если не готов на сто процентов. Я должен был думать не о собственных амбициях, а о команде и результате. Нужны были свежие игроки, поэтому, думаю, моя замена в то время была лучшим решением.

– В психологическом плане значение победы над «Зарей» трудно переоценить.

– Согласен, безусловно. До следующей паузы ФИФА мы должны провести три игры, в каждой из которых нужно добиться максимума. Очень важным будет следующий матч в Кубке Украины – проход дальше будет решаться только в одной встрече. Считаю, такой клуб, как «Днепр-1», должен бороться на всех фронтах. Будем стремиться к победам. Последние два месяца были очень тяжелыми, многое изменилось. Мы играли в Ужгороде, в Кошице, сейчас переехали в Днепр. Мы дома: в своем городе, на нашей базе, на нашем стадионе – и можем идти к следующим целям.

– Как ты чувствуешь себя в Днепре?

– До этой недели очень тяжело. Для меня это не обычная ситуация, и, признаюсь, что было трудно принять решение. Переехал один, а жена осталась в Ужгороде. Я много размышлял, не стоит ли вернуться в Аргентину, потому что не играл, не помогал команде. Было ощущение, что я просто нахожусь в команде и ничего не делаю. Но в конце концов, я решил остаться и, как сказал ранее, надеюсь, что сегодня доказал, что могу приносить пользу команде. Было тяжело, но я получил большое позитивное ощущение, что могу продолжать играть здесь и помогать команде подниматься туда, где она заслуживает быть.

После 6 сыгранных матчей днепряне занимают 9-е место в чемпионате, набрав 9 очков.

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Эмилиано Пурита Днепр-1 Заря - Днепр-1 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник СК Днепр-1
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