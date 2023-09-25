Карло АНЧЕЛОТТИ: «Я виноват в поражении, это моя ответственность»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение в мадридском дерби (1:3):

«Мы снова пропустили первыми. Мы об этом уже говорили и будем говорить дальше, это важно. Мы пропускали первыми уже 4 раза в этом сезоне, но трижды мы отыгрывались. Сегодня мы были близки к очередному перевороту игры, но третий гол «Атлетико» закрыл игру. Мы неплохо играли в конце первого тайма, но 3:1 – это слишком много для того, чтобы отыграться. Я мог выбрать лучший план на игру. Это моя ошибка, моя ответственность».

Поражение в игре против «Атлетико» стало первым в сезоне для «Реала» и отбросило его на 3-е место Ла Лиги. «Сливочные» имеют 15 очков в 6 матчах.