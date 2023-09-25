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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Я виноват в поражении, это моя ответственность»
Испания
25 сентября 2023, 11:16 | Обновлено 25 сентября 2023, 11:26
900
1

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Я виноват в поражении, это моя ответственность»

Главный тренер «Реала» прокомментировал поражение против «Атлетико»

25 сентября 2023, 11:16 | Обновлено 25 сентября 2023, 11:26
900
1
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Я виноват в поражении, это моя ответственность»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал поражение в мадридском дерби (1:3):

«Мы снова пропустили первыми. Мы об этом уже говорили и будем говорить дальше, это важно. Мы пропускали первыми уже 4 раза в этом сезоне, но трижды мы отыгрывались. Сегодня мы были близки к очередному перевороту игры, но третий гол «Атлетико» закрыл игру. Мы неплохо играли в конце первого тайма, но 3:1 – это слишком много для того, чтобы отыграться. Я мог выбрать лучший план на игру. Это моя ошибка, моя ответственность».

Поражение в игре против «Атлетико» стало первым в сезоне для «Реала» и отбросило его на 3-е место Ла Лиги. «Сливочные» имеют 15 очков в 6 матчах.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Атлетико - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу пресс-конференция
Источник ФК Реал Мадрид
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Орест Копиця
Молодець, Анчелотті, і надалі виствляй на матчі Кепу, а Лунін нехай сидить у запасі
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