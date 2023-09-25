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  4. Сауль Ньигес провел 300-й матч в Ла Лиге
Испания
25 сентября 2023, 10:35 |
63
0

Сауль Ньигес провел 300-й матч в Ла Лиге

Полузащитник «Атлетико» отметился значительным достижением

25 сентября 2023, 10:35 |
63
0
Сауль Ньигес провел 300-й матч в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Сауль

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес вчера, 24 сентября, в игре против «Реала» (3:1) провел свой 300-й матч в Ла Лиге, высшем дивизионе испанского футбола.

28-летний испанец играл за 2 клуба Ла Лиги: «Атлетико» (266 матчей в лиге) и «Райо Вальекано» (34 матча). В 300 матчах Сауль смог отличиться 31 голом и 19 голевыми передачами. Интересно, что в своей юбилейной игре против Реала он дважды ассистировал партнерам.

В этом сезоне на счету Сауля Ньигеса уже 6 матчей, или 337 игровых минут, во всех турнирах за «матрасников». В них он смог отдать 3 ассиста, но забитыми мячами не отличился.

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Сауль Ньигес Атлетико Мадрид Атлетико - Реал Райо Вальекано Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Twitter
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