Сауль Ньигес провел 300-й матч в Ла Лиге

Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес вчера, 24 сентября, в игре против «Реала» (3:1) провел свой 300-й матч в Ла Лиге, высшем дивизионе испанского футбола.

28-летний испанец играл за 2 клуба Ла Лиги: «Атлетико» (266 матчей в лиге) и «Райо Вальекано» (34 матча). В 300 матчах Сауль смог отличиться 31 голом и 19 голевыми передачами. Интересно, что в своей юбилейной игре против Реала он дважды ассистировал партнерам.

В этом сезоне на счету Сауля Ньигеса уже 6 матчей, или 337 игровых минут, во всех турнирах за «матрасников». В них он смог отдать 3 ассиста, но забитыми мячами не отличился.