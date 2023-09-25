Сауль Ньигес провел 300-й матч в Ла Лиге
Полузащитник «Атлетико» отметился значительным достижением
Полузащитник мадридского «Атлетико» Сауль Ньигес вчера, 24 сентября, в игре против «Реала» (3:1) провел свой 300-й матч в Ла Лиге, высшем дивизионе испанского футбола.
28-летний испанец играл за 2 клуба Ла Лиги: «Атлетико» (266 матчей в лиге) и «Райо Вальекано» (34 матча). В 300 матчах Сауль смог отличиться 31 голом и 19 голевыми передачами. Интересно, что в своей юбилейной игре против Реала он дважды ассистировал партнерам.
В этом сезоне на счету Сауля Ньигеса уже 6 матчей, или 337 игровых минут, во всех турнирах за «матрасников». В них он смог отдать 3 ассиста, но забитыми мячами не отличился.
❤️🔝🤍 @saulniguez es @Atleti.— LALIGA (@LaLiga) September 24, 2023
👏 ¡El canterano alcanza los 3️⃣0️⃣0️⃣ partidos con la rojiblanca en #LALIGAEASPORTS!#LALIGAHistory pic.twitter.com/2MowrTUXuM
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