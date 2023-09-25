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  4. Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Владельцы клуба должны поддерживать план»
Англия
25 сентября 2023, 10:13 |
649
2

Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Владельцы клуба должны поддерживать план»

Главный тренер «Челси» прокомментировал поражение против «Астон Виллы»

25 сентября 2023, 10:13 |
649
2
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Владельцы клуба должны поддерживать план»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение своей команды в игре 6-го тура Английской Премьер-лиги против «Астон Виллы» (0:1):

«Да, конечно, владельцы клубы разочарованы, но в то же время они должны поддерживать план. У нас есть тот состав, который у нас есть, мы попытаемся сделать команду более уверенной и дать ей необходимую поддержку».

После этой игры «Челси» опустился на 14-ю строчку АПЛ, имея в своем активе 5 очков в 6 матчах. Лондонский клуб имеет одну из худших атак в лиге. Меньше чем «Челси» (5) забили только «Лутон» (3) и «Бернли (4).

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Маурисио Почеттино Челси Челси - Астон Вилла Английская Премьер-лига пресс-конференция чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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Иван Качура
План розвалу команди 
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luceorius
 Таке враження, що  еоманда запланувала перейти в Чемпіоншип.
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+1
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