Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Владельцы клуба должны поддерживать план»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение своей команды в игре 6-го тура Английской Премьер-лиги против «Астон Виллы» (0:1):

«Да, конечно, владельцы клубы разочарованы, но в то же время они должны поддерживать план. У нас есть тот состав, который у нас есть, мы попытаемся сделать команду более уверенной и дать ей необходимую поддержку».

После этой игры «Челси» опустился на 14-ю строчку АПЛ, имея в своем активе 5 очков в 6 матчах. Лондонский клуб имеет одну из худших атак в лиге. Меньше чем «Челси» (5) забили только «Лутон» (3) и «Бернли (4).