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Украина. Премьер лига
25 сентября 2023, 09:45 | Обновлено 25 сентября 2023, 09:46
280
0

Андрей ПОНЕДЕЛЬНИК: «Нужно держать эту высокую планку»

Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал победу над «Ворсклой»

25 сентября 2023, 09:45 | Обновлено 25 сентября 2023, 09:46
280
0
Андрей ПОНЕДЕЛЬНИК: «Нужно держать эту высокую планку»
ФК Кривбасс. Андрей Понедельник

Полузащитник «Кривбасса» Андрей Понедельник прокомментировал победу над «Ворсклой» (4:1) в матче 8-го тура УПЛ.

– Андрей, какие впечатления от игры?

– Сегодня имеем максимально хорошие впечатления, мы победили с крупным счетом. Эмоции только лучшие, мы движемся дальше от матча к матчу. «Кривбасс» продемонстрировал, что имеет свой стиль и характер, в первую очередь. Ведь победили, уступая в счете. Сразу не удалось войти в игру, что-то на это повлияло. Что именно? Будем это разбирать на теориях и решать проблемные моменты.

– Сегодня «Кривбасс» в очередной раз продемонстрировал характер. Согласишься с этим?

– Думаю, все болельщики уже заметили, что «Кривбасс» как в этом сезоне, так и в прошлом, славится своим характером, бойцовскими качествами. Сегодня сумели переломить ход встречи, что неоднократно уже делали и на этот раз нам это тоже удалось.

– 4:1 – достаточно приятный счет над сильным соперником.

– За победу с крупным счетом нам больше трех очков не дадут. Поэтому 4:1 – ну и хорошо. Впереди еще много хороших важных матчей, уже всеми мыслями о них.

– Заглядываете ли в турнирную таблицу?

– Сезон только начался. Конечно, приятно, когда команда находится в верхней части таблицы, но тем сложнее там закрепиться. Теперь надо держать эту высокую планку. Уверен, «Кривбассу» это под силу. Надо продолжать много работать и у нас все получится.

Сейчас «Кривбасс» идет на втором месте в УПЛ, набрав 17 очков в 8 матчах. «Шахтер», который занимает первую строчку, имеет лишь на 1 очко больше.

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Источник ФК Кривбасс
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