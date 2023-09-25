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Англия
25 сентября 2023, 09:30 | Обновлено 25 сентября 2023, 09:36
547
0

Микель АРТЕТА: «Мы чувствуем, что потеряли два очка»

Главный тренер «Арсенала» – о матче против «Шпор»

25 сентября 2023, 09:30 | Обновлено 25 сентября 2023, 09:36
547
0
Микель АРТЕТА: «Мы чувствуем, что потеряли два очка»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал боевую ничью с «Тоттенхэмом» (2:2) в матче 6 тура АПЛ.

«Мы чувствуем, что потеряли два очка. Когда мы больше контролировали игру и доминировали в ней, и мы забивали гол, они тут же забивали в ответ. Мы упустили огромный шанс, который был у Жезуса, это важные моменты для нас. В результате мы все равно вернулись в игру, забили гол, но тут же пропустили. Так что эмоционально это было сложно принять.

Самое сложное – забить мяч в сетку. Мы сделали это дважды, но я думаю, что мы пропустили два очень неприятных гола. На таком уровне «Тоттенхэм» будет наказывать тебя, потому что у них топовые игроки. Конечно, мы разочарованы тем, как пропустили голы, но это футбол, и с этим надо смириться. К таким вещам нужно привыкнуть. Сегодня мы сделали многое для победы, но, очевидно, когда ты допускаешь ошибки, игра становится труднее.

Пенальти? Мои игроки выглядели настолько уверенными в том, что мы получим пенальти.

Деклан Райс чувствовал дискомфорт из-за проблем со спиной, и мы вынуждены были его снять», – сказал Артета.

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Источник BBC
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