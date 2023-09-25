АЛИЕВ: «После слов о бандеровцах и фашистах отца для меня не существует»
Бывший футболист рассказал, что практически перестал общаться с родителями
Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал, почему перестал общаться с родителями, которые живут в российском Курске.
«С 28 февраля я не общаюсь с родителями вообще. Только можем поздравить друг друга с днем рождения, с праздником. Не больше. Конечно, это неправильно. Не то чтобы они топили за россию, но те слова, которые они мне сказали 28 февраля...
Мой отец – бывший военный. Он знает, что в Украине живет его сын, его внук и внучка, знает, что на нас начали лететь ракеты. А он говорит, что русские сюда пришли убивать бандеровцев и фашистов. После этого я сказал, что отца для меня больше не существует», – сказал Алиев.
Ранее Алиев рассказал, что Игорь Суркис попросил положить Артема Милевского в больницу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
После 7 туров горняки имеют 18 очков из 24 возможных
Эдгар Паес Кортес стал жертвой неизвестных злоумышленников
а батьки - кому мали б більше повірити - сину (який такий вихідець з рф, російськомовний і по ідеї ті бандерівці давно мали його знищити) чи умовно соловйову-маркову в їх шоу? тут для нормальних людей вибір очевидний. А крім того, думаю, що при бажанні то і могли виїхати до сина і він зміг би їх прилаштувати і забезпечити гідне життя
А всякие соцопросы о том сколько людей перешло на украинский язык, да еще в быту, это все лажа.