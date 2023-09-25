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  4. АЛИЕВ: «После слов о бандеровцах и фашистах отца для меня не существует»
Украина
25 сентября 2023, 08:34 | Обновлено 25 сентября 2023, 13:43
21416
24

АЛИЕВ: «После слов о бандеровцах и фашистах отца для меня не существует»

Бывший футболист рассказал, что практически перестал общаться с родителями

25 сентября 2023, 08:34 | Обновлено 25 сентября 2023, 13:43
21416
24
АЛИЕВ: «После слов о бандеровцах и фашистах отца для меня не существует»
Профутбол. Александр Алиев

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал, почему перестал общаться с родителями, которые живут в российском Курске.

«С 28 февраля я не общаюсь с родителями вообще. Только можем поздравить друг друга с днем рождения, с праздником. Не больше. Конечно, это неправильно. Не то чтобы они топили за россию, но те слова, которые они мне сказали 28 февраля...

Мой отец – бывший военный. Он знает, что в Украине живет его сын, его внук и внучка, знает, что на нас начали лететь ракеты. А он говорит, что русские сюда пришли убивать бандеровцев и фашистов. После этого я сказал, что отца для меня больше не существует», – сказал Алиев.

Ранее Алиев рассказал, что Игорь Суркис попросил положить Артема Милевского в больницу.

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Александр Алиев российско-украинская война
Источник YouTube
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Комментарии 24
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Владимир Пидвирный
Олександр повага тобі за твою позицію.
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+16
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nick07
от від Алієва неочікувана така позиція. 
а батьки - кому мали б більше повірити - сину (який такий вихідець з рф, російськомовний і по ідеї ті бандерівці давно мали його знищити) чи умовно соловйову-маркову в їх шоу? тут для нормальних людей вибір очевидний. А крім того, думаю, що при бажанні то і могли виїхати до сина і він зміг би їх прилаштувати і забезпечити гідне життя
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+12
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umnuy2
ипанутся и это не единственная история реальная когда пенсы выбираю телевизор а не свою родную кровинушку.Просто разрыв мозга как так может быть.Нам нужно у животных поучиться-там кошка или собака котят,щенков не кидает.
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0
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Xvalenok03
Шестая часть населения Украины руские. Половина Украины , а может и больше, разговаривает на смеси руского и украинского языка. Это реальность.
А всякие соцопросы о том сколько людей перешло на украинский язык, да еще в быту, это все лажа.
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-5
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Alexx
Зря он обижается на отца .На самом деле русские это вата над которой кгбисты делают эксперименты и с утра до ночи пропагандоны твердят что бандеровцы в Украине издеваются над.несчастными русскими .От отца нельзя отказываться .Просто нужно понимать что это несчастные люди и живут в рабском гетто.концлагере .У нас кстати в Украине есть люди которые до сих.пор думают как его отец а в днр 90 процентов 
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-11
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