АЛИЕВ: «После слов о бандеровцах и фашистах отца для меня не существует»

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал, почему перестал общаться с родителями, которые живут в российском Курске.

«С 28 февраля я не общаюсь с родителями вообще. Только можем поздравить друг друга с днем рождения, с праздником. Не больше. Конечно, это неправильно. Не то чтобы они топили за россию, но те слова, которые они мне сказали 28 февраля...

Мой отец – бывший военный. Он знает, что в Украине живет его сын, его внук и внучка, знает, что на нас начали лететь ракеты. А он говорит, что русские сюда пришли убивать бандеровцев и фашистов. После этого я сказал, что отца для меня больше не существует», – сказал Алиев.

Ранее Алиев рассказал, что Игорь Суркис попросил положить Артема Милевского в больницу.