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ATP
16 октября 2023, 09:40 | Обновлено 16 октября 2023, 09:43
156
0

Рейтинг ATP. Марченко поднялся на 23 места, Ваншельбойм – на 16

Хуберт Хуркач приблизился к первой десятке

16 октября 2023, 09:40 | Обновлено 16 октября 2023, 09:43
156
0
Рейтинг ATP. Марченко поднялся на 23 места, Ваншельбойм – на 16
ATP. Илья Марченко

Прошлую неделю с половиной многие мужчины провели на Мастерсе в Шанхае, также продолжались турниры ATP Challenger Tour и турниры ITF.

В Китае победу праздновал поляк Хуберт Хуркач, это позволило ему подняться с 17 на 11 позицию. Финалист Андрей Рублев вернулся в топ-5 мирового рейтинга.

Тэйлор Фритц упал на десятое место, пропустив вперед Каспера Рууда и Александра Зверева.

Топ-10 рейтинга ATP

Виталий Сачко и Алексей Крутых немного опустились в рейтинге, Илья Марченко и Эрик Ваншельбойм солидно добавили. Также улучшили свое положение и другие украинцы.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Хуркач поднялся на 11 место. Пока что только четыре участника гарантировал себе место на Итогово турнире. За остальные место придется побороться.

Чемпионская гонка ATP

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Илья Марченко рейтинг ATP Алексей Крутых Вячеслав Белинский Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Владислав Орлов Виталий Сачко Александр Брайнин Карлос Алькарас (теннисист) Хуберт Хуркач
Источник Sport.ua
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