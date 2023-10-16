Рейтинг ATP. Марченко поднялся на 23 места, Ваншельбойм – на 16

Прошлую неделю с половиной многие мужчины провели на Мастерсе в Шанхае, также продолжались турниры ATP Challenger Tour и турниры ITF.

В Китае победу праздновал поляк Хуберт Хуркач, это позволило ему подняться с 17 на 11 позицию. Финалист Андрей Рублев вернулся в топ-5 мирового рейтинга.

Тэйлор Фритц упал на десятое место, пропустив вперед Каспера Рууда и Александра Зверева.

Топ-10 рейтинга ATP

Виталий Сачко и Алексей Крутых немного опустились в рейтинге, Илья Марченко и Эрик Ваншельбойм солидно добавили. Также улучшили свое положение и другие украинцы.

Украинцы в первой тысяче рейтинга ATP

В Чемпионской гонке Хуркач поднялся на 11 место. Пока что только четыре участника гарантировал себе место на Итогово турнире. За остальные место придется побороться.

Чемпионская гонка ATP