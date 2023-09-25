Рейтинг WTA. Свитолина и Калинина сохранили позиции

На прошлой неделе женщины сыграли большой турнир WTA 1000 в Гвадалахаре, также состоялись соревнования WTA 250 в Гуанчжоу.

В Мексике лучшей стала Мария Саккари, это позволило ей подняться на три позиции в первой десятке. Финалистка Кэролайн Доулхайд дебютировала в первой полусотне (42). Солидно добавила и полуфиналистка София Кенин, она уже 31-я.

На турнире в Гуанчжоу выиграла китаянка Ван Сию, которая улучшила свое положение на 30 мест (58), но ранее она уже заходится топ-50.

Топ-10 рейтинга WTA

Элина Свитолина и Ангелина Калинина сохранили свои позиции в мировом рейтинге. Марта Костюк, Леся Цуренко, Катерина Байндл и Дарья Снигур немного потеряли. Даяна Ястремская, Катарина Завацкая и Юлия Стародубцева улучшили свое положение.

Украинки в рейтинге WTA

Людмила Киченок и Марта Костюк сохранили свои позиции в парном рейтинге, Надежда Киченок немного потеряла, но осталась в топ-50.

Украинки в топ-250 парного рейтинга WTA

В чемпионской гонке официально подтверждены четыре первые участницы Итогового турнира, за остальные места еще будет напряженная борьба. Саккари поднялась на 9-е место и тоже в ней примет участие.

Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке практически все либо потеряли, либо остались при своих. Только Даяна Ястремская продемонстрировала движение вверх.

Украинки в Чемпионской гонке WTA