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  4. Рейтинг WTA. Свитолина и Калинина сохранили позиции
WTA
25 сентября 2023, 07:56 |
83
0

Рейтинг WTA. Свитолина и Калинина сохранили позиции

Мария Саккари поднялась на шестое место

25 сентября 2023, 07:56 |
83
0
Рейтинг WTA. Свитолина и Калинина сохранили позиции
Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Саккари

На прошлой неделе женщины сыграли большой турнир WTA 1000 в Гвадалахаре, также состоялись соревнования WTA 250 в Гуанчжоу.

В Мексике лучшей стала Мария Саккари, это позволило ей подняться на три позиции в первой десятке. Финалистка Кэролайн Доулхайд дебютировала в первой полусотне (42). Солидно добавила и полуфиналистка София Кенин, она уже 31-я.

На турнире в Гуанчжоу выиграла китаянка Ван Сию, которая улучшила свое положение на 30 мест (58), но ранее она уже заходится топ-50.

Топ-10 рейтинга WTA

Элина Свитолина и Ангелина Калинина сохранили свои позиции в мировом рейтинге. Марта Костюк, Леся Цуренко, Катерина Байндл и Дарья Снигур немного потеряли. Даяна Ястремская, Катарина Завацкая и Юлия Стародубцева улучшили свое положение.

Украинки в рейтинге WTA

Людмила Киченок и Марта Костюк сохранили свои позиции в парном рейтинге, Надежда Киченок немного потеряла, но осталась в топ-50.

Украинки в топ-250 парного рейтинга WTA

В чемпионской гонке официально подтверждены четыре первые участницы Итогового турнира, за остальные места еще будет напряженная борьба. Саккари поднялась на 9-е место и тоже в ней примет участие.

Чемпионская гонка WTA

Украинки в Чемпионской гонке практически все либо потеряли, либо остались при своих. Только Даяна Ястремская продемонстрировала движение вверх.

Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Катерина Володько (Бондаренко) рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Дарья Снигур Ига Свёнтек Анастасия Соболева Александра Олейникова Юлия Стародубцева Мария Саккари
Источник Sport.ua
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