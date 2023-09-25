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Сборная УКРАИНЫ
25 сентября 2023, 03:48 | Обновлено 25 сентября 2023, 03:49
38
0

Стало известно, где пройдут матчи между женскими сборными Украины и Греции

Матчи пройдут 27 и 31 октября в Греции

25 сентября 2023, 03:48 | Обновлено 25 сентября 2023, 03:49
38
0
Стало известно, где пройдут матчи между женскими сборными Украины и Греции
УЕФА

Определено место проведения матчей третьего и четвертого туров женской Лиги наций между сборными Украины и Греции.

Оба матча, запланированные на 27 и 31 октября, пройдут в греческом Ираклионе на стадионе «Теодорос Вардинояннис». Время начала встреч станет известно позже.

Напомним, что в стартовом матче группы В3 женской Лиги наций сборная Украины проиграла команде Сербии со счетом 1:2.

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Источник УЕФА
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