Стало известно, где пройдут матчи между женскими сборными Украины и Греции

Определено место проведения матчей третьего и четвертого туров женской Лиги наций между сборными Украины и Греции.

Оба матча, запланированные на 27 и 31 октября, пройдут в греческом Ираклионе на стадионе «Теодорос Вардинояннис». Время начала встреч станет известно позже.

Напомним, что в стартовом матче группы В3 женской Лиги наций сборная Украины проиграла команде Сербии со счетом 1:2.