Сборная УКРАИНЫ25 сентября 2023, 03:48 | Обновлено 25 сентября 2023, 03:49
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Стало известно, где пройдут матчи между женскими сборными Украины и Греции
Матчи пройдут 27 и 31 октября в Греции
25 сентября 2023, 03:48 | Обновлено 25 сентября 2023, 03:49
38
0
Определено место проведения матчей третьего и четвертого туров женской Лиги наций между сборными Украины и Греции.
Оба матча, запланированные на 27 и 31 октября, пройдут в греческом Ираклионе на стадионе «Теодорос Вардинояннис». Время начала встреч станет известно позже.
Напомним, что в стартовом матче группы В3 женской Лиги наций сборная Украины проиграла команде Сербии со счетом 1:2.
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