Ярослав ВИШНЯК: «Все хотели победить, но очень осторожно»

Главный тренер «Колоса» из Ковалевки Ярослав Вишняк поделился мыслями о матче Украинской Премьер-лиги против харьковского «Металлиста 1925».

«Все хотели победить, но очень осторожно. Моментов было создано мало. Я считаю, что игрокам группы атаки нашей команды не хватило качества последней передачи, завершения.

Во втором тайме команды очнулись и играли на победу. Моменты возникали также у наших ворот, и мы создали достаточное количество моментов, чтобы забить хотя бы один гол.

Пришлось заменить Цурикова. Структуру игры мы оставили такой же. Играли первым номером и у нас с левого фланга вся острота. Цуриков хорошо взаимодействовал с Диего, плюс Черноморец подключался», – сказал Вишняк.

Напомним, что «Колос» и «Металлист 1925» сыграли вничью без забитых голов.