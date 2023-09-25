Ярослав ВИШНЯК: «Все хотели победить, но очень осторожно»
Главный тренер «Колоса» – о матче против «Металлиста 1925»
Главный тренер «Колоса» из Ковалевки Ярослав Вишняк поделился мыслями о матче Украинской Премьер-лиги против харьковского «Металлиста 1925».
«Все хотели победить, но очень осторожно. Моментов было создано мало. Я считаю, что игрокам группы атаки нашей команды не хватило качества последней передачи, завершения.
Во втором тайме команды очнулись и играли на победу. Моменты возникали также у наших ворот, и мы создали достаточное количество моментов, чтобы забить хотя бы один гол.
Пришлось заменить Цурикова. Структуру игры мы оставили такой же. Играли первым номером и у нас с левого фланга вся острота. Цуриков хорошо взаимодействовал с Диего, плюс Черноморец подключался», – сказал Вишняк.
Напомним, что «Колос» и «Металлист 1925» сыграли вничью без забитых голов.
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