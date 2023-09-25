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Украина. Премьер лига
25 сентября 2023, 03:25 | Обновлено 25 сентября 2023, 03:49
30
0

Ярослав ВИШНЯК: «Все хотели победить, но очень осторожно»

Главный тренер «Колоса» – о матче против «Металлиста 1925»

25 сентября 2023, 03:25 | Обновлено 25 сентября 2023, 03:49
30
0
Ярослав ВИШНЯК: «Все хотели победить, но очень осторожно»
ФК Колос. Ярослав Вишняк

Главный тренер «Колоса» из Ковалевки Ярослав Вишняк поделился мыслями о матче Украинской Премьер-лиги против харьковского «Металлиста 1925».

«Все хотели победить, но очень осторожно. Моментов было создано мало. Я считаю, что игрокам группы атаки нашей команды не хватило качества последней передачи, завершения.

Во втором тайме команды очнулись и играли на победу. Моменты возникали также у наших ворот, и мы создали достаточное количество моментов, чтобы забить хотя бы один гол.

Пришлось заменить Цурикова. Структуру игры мы оставили такой же. Играли первым номером и у нас с левого фланга вся острота. Цуриков хорошо взаимодействовал с Диего, плюс Черноморец подключался», – сказал Вишняк.

Напомним, что «Колос» и «Металлист 1925» сыграли вничью без забитых голов.

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Ярослав Вишняк Колос Ковалевка Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига пресс-конференция Колос - Металлист 1925
Источник Sport.ua
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