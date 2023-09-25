Валерий КРИВЕНЦОВ: «Трудно было пройти насыщенную оборону «Днепра-1»

Главный тренер луганской «Зари» Валерий Кривенцов поделился мнениями о матче Украинской Премьер-лиги против «Днепра-1».

«Мы понимали, что у соперника также новый тренер, и они находятся в поисках оптимальной схемы и игры. Разрабатывали 2-3 варианта, как можно действовать против них. Надо было перестраиваться и реагировать. К сожалению, этого не произошло. Хотя были подсказки в течение первого тайма по поводу нашего расположения. Должны были перемещаться по другому. Потратили в первом тайме очень много усилий, двигаясь без мяча. Это по нашей невнимательности.

В перерыве, на тактической доске объяснили, что мы будем делать и как играть. Во втором тайме рисунок игры изменился кардинально. Команда заиграла в другой футбол. Трудно было пройти насыщенную оборону «Днепра-1», защищавшуюся практически всем составом. Хорошо вышли на поле запасные игроки. Очень рад Олегу Данченко, который после сложной ситуации вернулся.

Не скажу, что на результат повлияла дорога. Трудный матч был против «Гента», но дело в другом — в невнимательности, в неверных перестройках и большом количестве ошибок в простых ситуациях», – сказал Кривенцов.

Напомним, что «Заря» в домашнем матче уступила «Днепру-1» с минимальным счётом 0:1.