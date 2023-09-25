Стала известна оценка Забарного за матч Борнмута против Брайтона

В матче 6-го тура АПЛ «Брайтон» одержал волевую победу над «Борнмутом» (3:1).

У гостей отметился Доминик Соланке (6.9). У хозяев дубль оформил Каору Митома, его оценка – 7.9, это лучший показатель в матче.

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный сыграл весь матч и получил 6.3, примерно среднюю оценку в команде. Украинец получил желтую карточку на 40-й минуте.

АПЛ. 6-й тур, 24 сентября.

Брайтон – Борнмут – 3:1

Голы: Керкез, 45+2 (автогол), Митома, 46, 77 – Соланке, 25.

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