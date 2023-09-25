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Англия
25 сентября 2023, 00:43 | Обновлено 25 сентября 2023, 00:51
415
0

Стала известна оценка Забарного за матч Борнмута против Брайтона

У хозяев дубль оформил Каору Митома, его оценка – 7.9, лучший показатель

25 сентября 2023, 00:43 | Обновлено 25 сентября 2023, 00:51
415
0
Стала известна оценка Забарного за матч Борнмута против Брайтона
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 6-го тура АПЛ «Брайтон» одержал волевую победу над «Борнмутом» (3:1).

У гостей отметился Доминик Соланке (6.9). У хозяев дубль оформил Каору Митома, его оценка – 7.9, это лучший показатель в матче.

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный сыграл весь матч и получил 6.3, примерно среднюю оценку в команде. Украинец получил желтую карточку на 40-й минуте.

АПЛ. 6-й тур, 24 сентября.

Брайтон – Борнмут – 3:1

Голы: Керкез, 45+2 (автогол), Митома, 46, 77 – Соланке, 25.

Оценки WhoScored за матч

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Источник Sport.ua
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