Англия25 сентября 2023, 00:43 | Обновлено 25 сентября 2023, 00:51
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Стала известна оценка Забарного за матч Борнмута против Брайтона
У хозяев дубль оформил Каору Митома, его оценка – 7.9, лучший показатель
25 сентября 2023, 00:43 | Обновлено 25 сентября 2023, 00:51
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В матче 6-го тура АПЛ «Брайтон» одержал волевую победу над «Борнмутом» (3:1).
У гостей отметился Доминик Соланке (6.9). У хозяев дубль оформил Каору Митома, его оценка – 7.9, это лучший показатель в матче.
Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный сыграл весь матч и получил 6.3, примерно среднюю оценку в команде. Украинец получил желтую карточку на 40-й минуте.
АПЛ. 6-й тур, 24 сентября.
Брайтон – Борнмут – 3:1
Голы: Керкез, 45+2 (автогол), Митома, 46, 77 – Соланке, 25.
Оценки WhoScored за матч
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