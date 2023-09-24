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Чемпионат Англии
Брайтон
24.09.2023 16:00 – FT 3 : 1
Борнмут
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Англия
24 сентября 2023, 23:43 | Обновлено 24 сентября 2023, 23:58
69
0

Брайтон – Борнмут – 3:1. У Забарного желтая и поражение. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Английской Премьер-лиги

24 сентября 2023, 23:43 | Обновлено 24 сентября 2023, 23:58
69
0
Брайтон – Борнмут – 3:1. У Забарного желтая и поражение. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 6-го тура АПЛ «Брайтон» одержал волевую победу над «Борнмутом» (3:1).

У гостей отметился Доминик Соланке. У хозяев дубль оформил Каору Митома.

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный сыграл весь матч. Украинец получил желтую карточку на 40-й минуте.

АПЛ. 6-й тур, 24 сентября.

Брайтон – Борнмут – 3:1

Голы: Керкез, 45+2 (автогол), Митома, 46, 77 – Соланке, 25.

Видео голов и обзор матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Каору Митома (Брайтон).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Каору Митома (Брайтон).
45’ +2
ГОЛ ! Автогол забил Милош Керкез (Борнмут).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Борнмут).
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Брайтон Борнмут Илья Забарный чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Доминик Соланке автогол
Источник Sport.ua
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