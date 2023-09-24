Англия24 сентября 2023, 23:43 | Обновлено 24 сентября 2023, 23:58
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Брайтон – Борнмут – 3:1. У Забарного желтая и поражение. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор поединка 6-го тура Английской Премьер-лиги
24 сентября 2023, 23:43 | Обновлено 24 сентября 2023, 23:58
69
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В матче 6-го тура АПЛ «Брайтон» одержал волевую победу над «Борнмутом» (3:1).
У гостей отметился Доминик Соланке. У хозяев дубль оформил Каору Митома.
Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный сыграл весь матч. Украинец получил желтую карточку на 40-й минуте.
АПЛ. 6-й тур, 24 сентября.
Брайтон – Борнмут – 3:1
Голы: Керкез, 45+2 (автогол), Митома, 46, 77 – Соланке, 25.
Видео голов и обзор матча
События матча
77’
ГОЛ ! Мяч забил Каору Митома (Брайтон).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Каору Митома (Брайтон).
45’ +2
ГОЛ ! Автогол забил Милош Керкез (Борнмут).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Борнмут).
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